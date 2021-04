Medicul Paul Ichim: „Să luați în calcul și decesele bolnavilor cu alte afecțiuni, scăpați din mână, care ar mai fi trăit câțiva ani”

”Am terminat încă o săptămâna dificilă de muncă în spital. Să știți că nu a fost încărcată ca alte săptămâni, mă refer la munca specifică. Dificultatea a fost determinată de presiunea psihologică asupra noastră. N-are rost să mai dezvolt subiectul, cum am devenit din eroi niște asasini. Nu povestesc cat rău au făcut chiar unii din interiorul profesiei noastre, doritori de publicitate. Nebunia asta cu polemicile interminabile între oameni ce doresc să respecte ceva și cei sceptici, a culminat cu dezordine socială care a deranjat destul de mult. Dezbinarea politică la vârf, interminabila dorință de capitalizare politică a unora, lipsa de dialog și de unitate în fața unei probleme epidemiologice cu afectare mondială, are deja consecințe medicale. Despre consecințele astea am scris și anul trecut în plin val 1.

Oamenii speriați de știrile despre valul 3, de nebunia socială, de știrile contradictorii, de focarele de COVID din ce în ce mai frecvente chiar din spitale, nu se mai prezintă cu restul patologiei la noi. Aparent a scăzut adresabilitatea pentru restul afecțiunilor, însă gărzile vor fi criminale, cu oameni care vin în ultimul hal la spital, când va fi foarte greu de rezolvat ceva, cu mortalitate crâncenă.

Dacă voi credeți că noi am reușit să devenim indiferenți la suferința și la moartea pacienților, vă înșelați. Ne educăm să mascăm de multe ori ce gândim, ce anticipăm evolutiv, ca să nu ne citească pacientul, să nu cedeze psihic și să nu mai lupte.

În concluzie, când se va trage linie după acest COVID, (sper să fie cât mai repede căci m-am săturat), să luați în calcul și morțile "colaterale" ale oamenilor cu alte afecțiuni, scăpați din mână, care ar mai fi trăit altfel câțiva ani. Când am citit gândirea unora de tipul selecției naturale, indivizi de un cinism meschin, nu-mi permit să scriu ce mi-a venit să le transmit. Indivizii se comportă ca și cum n-ar avea nicio frică de Dumnezeu.

Să știți un lucru, disprețuiți și numiți în fel și chip, noi suntem acolo și atâția cați suntem și cu ce avem, vom continua să vă ajutăm. Lăsați frica deoparte și nu stați la domiciliu până când nu mai puteți, veniți din timp”, scrie medicul Paul Ichim pe o rețea socială.

