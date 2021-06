Dosar penal în cazul celor trei fetițe spălate pe cap de bunica lor cu o substanță toxică. Femeia era sub influența băuturilor alcoolice

Din fericire, starea de sănătate a copiilor este una stabilă. Conform prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași, părinții au ascultat sfatul medicilor și i-au spălat de 3 ori pe cap cu apă, până la sosirea echipajelor SMURD. În acest fel tragedia a fost evitată.

Medicii spun că cei trei copiii sunt în stare stabilă fiind internanți și rămânând sub supraveghere.

"Am fost apelaţi de o familie din Jigoreni pentru trei copii care au fost spălați de către bunică cu o substanţă cu potenţial toxic. Nu se ştia exact ce este în compoziţia acelei substanţe. Am trimis în localitate elicopterul SMURD, maşina de victime multiple şi Terapie Intensivă Mobilă SMURD. Copiii au fost găsiţi conştienţi.

Substanţa respectivă este o substanţă toxică cu potenţial de a dezvolta cponvulsii atunci când ea ajunge în circulaţia sangvină. Au fost indicată spălarea părului cu apă din abundentă, lucru care s-a întâmplat până la ajungerea echipajelor noastre. Primul care a ajuns la faţa locului a fost elicopterul SMURD.

A început tratamentul cu fluide. A început spălătura cu ser fiziologic. Copiii sunt stabili hemodinamic îi ducem către UPU de la Spitalul Pediatrie unde vor fi monitorizaţi şi internaţi. Din fericire nu este vorba despre o substanţă care să producă un stop cardiorespirator într-un scurt timp. Evoluţia este una favorabilă dar este nevoie de tratament.

Noi am contactat, după ce am făcut apelul şi ni s-a spus că bunica a făcut această manevră neindicată pentru orice copil, am luat legătura cu tatăl, cu unitatea de pompieri voluntari de acolo. Le-am spus să se spele pe cap, să îndepărteze toxicul. Acest lucru s-a întâmplat.", a conchis prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași.

Trei surori din Iaşi, la un pas de moarte după ce bunica le-a spălat pe cap cu o substanţă toxică

Trei surori din satul Jigoreni din Iaşi, în vârstă de şase, opt şi 11 ani, au fost la un pas de moarte, astăzi, după ce bunica lor le-a spălat pe cap cu o substanţă extrem de toxică.

Cele trei surori locuiesc în localitatea Jigoreni din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi. Astăzi, bunica lor a încercat să le scape de păduchi şi le-a spălat pe cap cu o substanţă extrem de toxică, folosită pentru oi.

Aflată sub influenţa alcoolului, femeia din Jigoreni le-a luat pe cele trei copile în vârstă de şase, opt şi 11 ani şi le-a spălat pe cap cu soluţia toxică.

La scurt timp, copilele au început să se simtă rău, iar familia a sunat de urgenţă la 112.

Medicii SMURD le-au explicat oamenilor să le spele pe cap cu apă şi săpun, de mai multe ori, pentru a îndepărta soluţia chimică, până la sosirea echipajelor de urgenţă.

La faţa locului a fost trimis un elicopter SMURD, dar şi o autospecială de transport victime multiple.

În urmă cu numai o săptămână, alte trei surori au murit în satul Ungra din judeţul Braşov, după ce mama lor le-a spălat pe cap pentru a le scăpa de păduchi cu o substanţă toxică folosită la oi.

Comunitatea din Ungra pregăteşte înmormântarea celor trei fetiţe care au murit după ce mama lor le-a spălat pe cap cu antiparazitar pentru oi

Comunitatea din satul Ungra, județul Brașov, s-a mobilizat, acum o săptămână, pentru a sprijini familia care şi-a pierdut copiii, după ce aceştia au intrat în contact cu o substanţă toxică, Tomoxan, folosită la deparazitarea oilor. Cea de-a treia fetiţă a decedat la spital, în cursul nopţii de duminică spre luni, după ce surorile ei au avut aceeaşi soartă.

Conform primarului comunei, Silviu Şchiopu, corpul celei de-a treia dintre fetiţe, care au murit după ce au fost spălate pe cap cu o substanţă antiparazitară, nu a fost deocamdată adus de la spitalul din Târgu Mureş, însă deja Primăria, împreună cu comunitatea din Ungra, a făcut pregătiri pentru înmormântare.

Potrivit lui Şchiopu, bunica fetiţelor, care şi ea a folosit aceeaşi substanţă toxică, tomoxan, pentru a se spăla pe cap, se simte mai bine, însă este, în continuare, internată la spital, la Braşov. În ceea ce o priveşte pe mamă, aceasta nu necesită spitalizare, neintrând în contact cu otrava.

Edilul a menţionat că anchetatorii au început verificări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a întâmplat tragedia.

"Nu au cumpărat substanţa, nu au primit-o de nicăieri. Sunt o familie nevoiaşă, muncitoare, (...) au găsit substanţa pe undeva", a susţinut primarul din Ungra.

Edilul a mai afirmat că este de neînţeles cum s-a ajuns la această tragedie, deoarece tomoxanul este foarte toxic pentru oameni.

"Pentru deparazitarea oilor se diluează un litru de soluţie în 1.000 de litri de apă", a subliniat Silviu Şchiopu.

„Au venit părinţii cu copiii în braţe. Copiii erau în stop cardio-respirator. Faptul că au fost în mediu închis, iar copiii erau cu părul ud, îmbibat în soluţie, a contat enorm, din păcate.”, a declarat Elena Năpar, de la Ambulanţa Rupea, potrivit presei locale.

Cea de-a treia fetiță spălată pe cap cu o soluție toxică, în Brașov, a murit, la doar 2 zile după surorile ei

Cea de-a treia fetiță de la Ungra, Brașov, care a fost spălată pe cap de mama ei cu o soluție toxică ce trebuia să îi îndepărteze păduchii, a murit la spital.

Fetița fusese dusă la Spitalul din Târgu Mureș sâmbătă, după ce mama ei a spălat-o pe cap cu tomoxan, un antiparazitar folosit la animale. Din păcate, celelalte două surioare ale fetiței au decedat la scurt timp după ce soluția le-a fost aplicată.

"Din păcate copiii în varstă de aproximativ 7 ani și 9 ani, de sex feminin, nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Cei doi copii au fost declarați decedați. Mama copilului a fost transportată la Spitalul Rupea. Bunica copilului este în stare gravă și i se acordă asistență medicală la fața locului", au transmis, sâmbătă, reprezentanții ISU.

Părinții sunt cercetați în stare de libertate. Dosarul va ajunge la Parchetului Tribunalului pentru Minori, acesta fiind cel care au preluat ancheta.

Tomoxan, substanţa care le-a adus moartea celor două fetiţe

Substanţa care le-a adus moartea celor două copile se numeşte tomoxan şi este folosită pentru deparazitarea animalelor, în special pentru ovine.

Silviu Şchiopu, primarul comunei Ungra, acolo unde a avut loc tragedia, a oferit informaţii în exclusivitate la Antena 3.

Primarul comunei Ungra, Braşov: "Suntem în stare de şoc"

"Da, chiar suntem în stare de şoc. Numita Şomu Bianca, mama celor trei minore le-a spălat cu substanţa tomoxan pe cap crezând că îndepărtează păduchii. Fetele aveau păduchi pe cap şi tomoxan este o substanţă destul de toxică şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu ştiu cine a învăţat-o şi a îndrumat-o să facă chestiile astea. Ne pare foarte rău.

Toată comuna este în stare de şoc. Foarte trist. Tomaxan este substanţa şi ştiu că se se spală oile, pentru deparazitarea externă a ovinelor. Este o substanţă foarte periculoasă şi foarte tare pentru a se folosi pe oameni. Nu ştiu cine a sfătuit-o. Sunt alături de ei cu tot ce pot şi o să îi ajut şi la înmormântare, cu toate detaliile.

Am înţeles că şi bunica s-a spălat prima dată. Probabil un leac bătrânesc, nu ştiu. Este o familie mai nevoiaşă, harnică şi care şi-a văzut de treabă. Au patru copii. Aveau patru copii, din păcate. Nu ştiu, e o durere foarte mare", a spus primarul comunei unde a avut loc tragedia.

Specialiştii atrag atenţia că substanţa nu trebuie folosită sub nicio formă în cazul oamenilor, deoarece este otravă curată.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal