Cum a reușit Horațiu Potra să fugă din țară, deși era filat 7 zile din 7. Misterul zborurilor private de 250.000 de dolari

Horaţiu Potra, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa. Sursa foto: Agerpres

Dosarul Georgescu - Potra, tentativa de lovitură de stat, este, în continuare, departe de a fi încheiat. Jurnaliştii de la Antena 3 CNN au relatat noi detalii despre fuga mercenarului Horaţiu Potra din România. În momentul în care fostul soldat în Legiunea Franceză a părăsit ţara, era filat de serviciile secrete 24 de ore din 24, şapte zile din șapte. Filajul total, inclusiv cu interceptarea telefoanelor lui Potra și localizarea GPS-ului, a început pe 12 decembrie 2024 şi s-a încheiat pe 11 martie 2025. Cu toate acestea, nimeni nu ştie când a plecat exact din România. În plus, a apărut mărturia unui mercenar prinvind aducerea de arme din Congo în ţara noastră. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Fuga mercenarului Potra din România: detalii explozive despre cine l-a ajutat

Horațiu Potra – mercenar, contractor, om de afaceri, al doilea cel mai influent român în Africa, cu legături și în multe țări arabe, cunoscut ca șeful unei puternice grupări paramilitare. El a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică. Totodată, fostul soldat în Legiunea Franceză este unul dintre cei mai căutați români, fiind personajul central al afacerii candidaturii lui Călin Georgescu.

"Există indicii că încearcă să obțină azil politic, să își faciliteze o legătură cu autoritățile din Rusia pentru a obține azil politic", a declarat Alex Florența în cadrul interviului oferit la "Sinteza Zilei", de la Antena 3 CNN, când a precizat şi că dosarul Georgescu este "cel mai grav caz" din ultimii 35 de ani.

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din România este descris de procurori în rechizitoriu ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare prin mijloace violente a pârghiilor de putere.

"O țară dăinuiește prin cei curajoși care îndrăznesc. Și se stinge prin cei lași, care se vând precum Iuda. Acum 2.000 de ani era un Iuda. Acuma sunt milioane de Iuda", a afirmat Călin Georgescu în timpul discursului delirant făcut pe treptele sediului IPJ Ilfov, miercurea trecută, când a mers să semneze controlul judiciar; aceasta fiind prima sa apariție publică după ce a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la lovitură de stat.

Executantul planului, spun procurorii, a fost Horaţiu Potra – o baie de sânge la care ar fi urmat să participe zeci și poate sute de bărbați bine antrenați, militari mercenari.

"Nu vă lăsați duși de nav de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violență. Asta e o vrăjeală! Nu merge... în România s-a dovedit, s-a văzut... se vede clar cu democrația, cu alegeri corecte și de astea nu există! Nu pot, ăștia care-s la conducere au furat prea mult 35 de ani", a spus mercenarul într-un mesaj filmat şi publicat pe reţelele sociale.

Planul mercenarului Potra, descris în 327 de pagini de procurori

După o anchetă care a durat nouă luni, cu zeci de percheziții, expertize, interceptări, sute de audieri și filaje, procurorii descriu în 327 de pagini planul lui Potra. El este arestat în lipsă de pe 28 februarie 2025; fiind considerat periculos, înarmat și este căutat de toată poliția și serviciile de informații. Dar în același timp, aflăm din rechizitoriul Parchetului General era și urmărit până în dinți.

Cum a fugit Horaţiu Potra din România

Să refacem filmul evenimentelor: pe 7 decembrie 2024, Horaţiu Potra se întâlnește conspirat cu Călin Georgescu la Ciolpani. Aici, spun procurorii, s-a pus la cale planul pentru violențele care ar fi urmat să fie a doua zi, conduse, evident, de fostul soldat în Legiunea Franceză. În realitate, a doua zi, Potra a fost săltat de autorităţile române.

12 percheziţii la Potra şi oamenii lui: peste 1 mil. $, 40 lingouri de aur și un pistol nefuncțional

Pe 9 decembrie, în timp ce Horaţiu Potra era reținut, anchetatorii au descins la 12 adrese: la el acasă și la oamenii cu care venise spre Capitală să dea lovitura de stat. În timpul descinderilor s-au găsit peste 1.000.000 și jumătate de dolari, 40 de lingouri de aur și un pistol nefuncțional – toate la imobilele deținute de Potra.

Pe 10 decembrie 2024, Horaţiu Potra este pus sub control judiciar, iar trei zile mai târziu, rămâne liber, fără vreo măsură restrictivă sau preventivă. Interesant este că, începând cu 10 decembrie 2024, procurorul de caz, cu confirmarea unui judecător, emite ordonanțe de supraveghere tehnică pentru Potra și restul grupului – una totală: video, audio, foto, observare, înregistrare a conversațiilor, mișcărilor și a oricăror activități.

Autorizarea interceptărilor şi localizării GPS

Pe 12 decembrie, înainte ca fostul soldat în Legiunea Franceză să scape de controlul judiciar, procurorul mai dă o ordonanță pentru interceptarea telefoanelor lui Potra și localizarea GPS-ului, iar pe 14 decembrie, filajul este confirmat de instanță la Judecătoria Ploiești.

Așadar, începând cu 10 decembrie 2024 și până pe 12 ianuarie 2025, Horaţiu Potra a fost monitorizat, filat, interceptat, fotografiat, urmărit nonstop: 24 de ore din 24, şapte zile din șapte. Aceleași măsuri au fost prelungite apoi până pe data de 11 martie 2025.

La percheziţiile din februarie 2025, Potra nu a fost găsit acasă, însă, s-a descoperit un întreg arsenal

Teoretic, Serviciile de Informații, structurile polițienești responsabile de filaje, la cererea procurorilor, toate au fost puse pe urmele lui Potra, potrivit rechizitoriului Parchetului General, începând cu 10 decembrie 2024 și până pe 11 martie 2025. În această perioadă, de pe 26 februarie 2025, anchetatorii au descins din nou cu 47 de percheziții, tot la Potra și gruparea condusă de el. Și, surpriză: nu a fost găsit acasă. Ce au găsit însă oamenii legii a fost un întreg arsenal, pe care ori nu l-au descoperit în decembrie, ori i-a fost adus între timp, deși, fostul soldat în Legiunea Franceză era supravegheat nonstop.

"S-a mai întregit un pic colecția. Pe lângă astea, mai avem aici aruncătoarele astea de grenadă pentru armă. Avem grenadele, încărcător pe tambur. Aici s-ar putea să fie muniție în asta", a spus unul dintre poliţiştii care a filmat armele descoperite în urma percheziţiilor de la finalul lui februarie.

Mărturia unui mercenar, despre aduceri de arme în România

În această perioadă, s-a mai întâmplat ceva extrem de important aducerea mercenarilor lui Potra din Congo. Aproape 300 de luptători, armata privată a lui Potra, căzuseră în mâinile rebelilor M23. Chiar Ministerul Afacerilor Externe a comunicat oficial că extragerea oamenilor lui Horațiu Potra a fost un demers al statului român, în colaborare cu alte entități internaționale.

Totodată, la acea vreme, ministrul Afacerilor Interne a anunțat, oficial, că un avion charter civil îi va aduce pe mercenar pe Otopeni. Aeronava a aterizat chiar în baza militară a MApN. La debarcare, potrivit comunicatului, oamenii lui Potra au ajuns în custodia autorităților române. În rechizitoriul procurorilor este citată mărturia unui mercenar, dată sub anonimat, adică martor protejat, care povestește despre aduceri de arme în țară.

"La plecarea din Congo nu era niciun control de securitate asupra contractorilor și bagajelor acestora, singura condiție fiind impusă de greutate a bagajului. Consider că puteau fi introduse orice fel de bunuri în bagajele contractorilor.

Aeronava decola din Congo, iar până în România, mai făcea o alimentare pentru combustibil, dar nu se deschidea nici cala și nici ușa pasagerilor (...). Precizez faptul că armele pe care noi le foloseam în Congo păreau a fi similare cu cele ridicate cu ocazia perchezițiilor efectuate la Horațiu Potra, pe care le-am văzut în imaginile prezentate în mass-media", a declarat un martor protejat din dosar, potrivit Antena 3 CNN.

Minimum 250.000 dolari, plătiţi pentru un zbor privat

Jurnaliştii de la Antena 3 CNN au mai relatat că nu poate fi vorba despre zborul din 1 februarie, fiindcă a fost făcut de statul român. Atunci se puse următoarea întrebare: "Au mai existat din 10 decembrie 2024 alte zboruri făcute în secret de Potra?".

Astfel, anchetatorii români merg și pe filiera verificării zborurilor, în condițiile în care săptămâna trecută a fost audiat și șeful principalei companii aeriene, folosită de Horaţiu Potra într-o altă cauză. Dar sincronizarea este foarte interesantă.

Întrebat câte zboruri s-au făcut, Jurgen Faff, administratorul companiei care ar fi transportat mercenarii lui Horaţiu Potra, reținut pentru evaziune fiscală, a răspuns: "Peste 20 de zboruri. Nu am transportat niciodată cargo, numai pasageri cu bagajele lor. Şi toți suntem întrebați: «Ați transportat arme?», «Aţi intrat cu diamante, aur?» Nu. Nu este asta în sarcina noastră și vreau să repet asta: adică, pasagerii intră printr-un aeroport, sunt controlați noi ca linia ariană, nici nu avem dreptul să ne uităm în rucsac sau în alte valize de pasager.

Contractul s-a făcut cu o firmă din Congo, din Africa, nu din România. Și acolo era reprezentant un domn francez. Pe acte nu există niciun domn Potra. Ulterior, așa cum vă spun, l-am și cunoscut, ulterior. Da, ulterior. După ce în timpul ăsta am avut 20 de zboruri".

Cel puțin 18 zboruri de minimum 250.000 dolari fiecare doar în ultimii doi ani, cu firmele aeriene ale unor afaceriști foarte interesant conectați: 11 – din Sibiu către Congo doar cu Fly Lilly, compania afaceristului sibian Jurgen Faff. O fotografie postată de unul dintre agiotanții lui Potra pe 2 martie îl arată pe acesta fix într-un avion Fly Lilly. La acel moment, fostul soldat în Legiunea Franceză era dat deja în urmărire și se afla în Dubai, unde se știa cert, încă de la sfârșitul anului trecut, că își găsise o ascunzătoare.

"În cadrul conversațiilor din data de 30 decembrie 2024, Panţa Dan-Cristian îi spune interlocutorul despre un apartament închiriat pe un an, în Dubai de Potra Horaţiu, precum și de suma pe care acesta ar fi plătit-o, aproximativ 12.000 euro pe lună", se arată în rechizitoriul Parchetului General.

Ultima dată când îl putem certifica pe Horaţiu Potra ca fiind în țară a fost la protestul AUR din 12 ianuarie din Capitală, unde a și fost săltat jandarmi.