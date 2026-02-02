Două femei, mamă și fiică, trăiesc un calvar în plin val de ger. De 10 ani stau într-o rulotă veche, fără căldură: „Dormim îmbrăcate”

Deşi condiţiile de trai sunt extrem de dificile, cele două nu pot primi ajutor social de la autorităţile locale. Foto: captură Antena 3 CNN

În plin val de ger, cu temperaturi extrem de scăzute, două femei, mamă şi fiică, trăiesc un adevărat calvar. Într-o rulotă veche, fără condiţii minime de supravieţuire, cele două cer ajutorul pentru a trece cu bine peste toate încercările. Casa lor a fost mistuită de flăcări în urmă cu zece ani, iar de atunci nu au reuşit să îşi revină. Femeile ar putea avea în proprietate terenuri pe care să le valorifice, însă nu au ştiut cum să facă să obţină actele necesare.

Au trecut zece ani de când casa în care locuiau a ars sub ochii lor. La aceea vreme aveau în grijă o mătuşă bolnavă. În schimbul sprijinului oferit, cele două au primit un teren în localitate. Din banii economisiţi au reuşit să îşi cumpere o rulotă, singurul adăpost pe care și l-au putut permite. Femeile sunt deznădăjuite:



„Posibilitățile sunt foarte reduse. Casa urmează să fie dărâmată fiindcă nu mai e...nu se mai poate.”

„A fost greu. Noi am făcut în câteva rânduri sesizare la primărie.”



Deşi condiţiile de trai sunt extrem de dificile, cele două nu pot primi ajutor social de la autorităţile locale, deoarece au în proprietate mai multe terenuri, în jur de patru hectare. „Primăria nu are bază legală pentru a interveni”, a explicat purtătoarea de cuvânt a instituției.

Iarna aceasta este însă cea mai grea din ultimii zece ani, spun cele două femei. Dorm îmbrăcate, înghesuite împreună, într-un pat mic. „Efectiv nu mai fac față nici plăpumile”.

În luna decembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență le-a pus la dispoziție un container, care a fost adus în curtea lor de către primărie, iar cu ajutorul unor oameni cu suflet mare s-au făcut primele încercări de amenajare.

În lipsa racordării la energie electrică, cele două femei de 71 şi 45 de ani preferă însă să rămână în rulotă, unde spațiul mai restrâns le permite să se încălzească mai ușor.



Autoritățile locale susțin că se caută soluții. Pentru început, cele două femei au fost scutite de plata impozitelor.



