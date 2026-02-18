Două loturi de stafide au fost retrase de la vânzare din cauza unor reziduuri de pesticide neautorizate. ANSVSA: „Să nu le consumați”

Produsul „Stafide Furnicuța” este provenit din Uzbekistan / sursă foto: Facebook - ANSVSA

Două loturi de stafide comercializate sub marca „Furnicuța” sunt retrase de pe piață, după ce s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană (Chlorpyrifos și Profenofos), a anunțat, miercuri, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit ANSVSA, produsul „Stafide Furnicuța” este provenit din Uzbekistan. Loturile vizate de această rechemare sunt B115D126 și B120D126.

„Pentru LUCSOR IMPEX SRL, siguranța în consum a produselor pe care le comercializăm reprezintă prioritatea noastră absolută. În urma verificărilor periodice de siguranță alimentară, s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană (Chlorpyrifos și Profenofos”, a transmis ANSVSA.

Autoritățile le recomandă celor care au cumpărat loturile respective să nu le consume și să le returneze la magazinul de unde l-au cumpărat.

„Instrucțiuni pentru Consumatori: Dacă ați achiziționat produse aparținând loturilor menționate, vă rugăm: 1. Să nu le consumați. 2. Să le returnați la magazinul de unde au fost cumpărate. 3. Veți primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a mai transmis ANSVSA.