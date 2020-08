Două surori gemene din Tulcea au dispărut fără urmă: "Am avut numai piste false până acum"

Cele două gemene, Alara şi Dilara, în vârstă de 15 ani, au dispărut de acasă, ieri, în jurul orei 14.00, atunci când au plecat fără să le spună părinţilor şi nu s-au mai întors.

Mama fetelor le-a căutat la prietene şi în întreaga comună, iar apoi au cerut ajutorul Poliţiei.

Într-un final, atunci când toate pistele primite s-au dovedit a fi false, mama gemenelor a postat pe Facebook şi a cerut ajutorul oamenilor. Postarea a fost distribuită de mii de persoane în numai câteva zeci de minute.

"In jurul zilei de 30.08.2020 in jurul orei 14.00 fiicele mele gemene pe numele de Alara și Dilara Mițaru au plecat voluntar de acasă din com. Topolog județul Tulcea.

Semnalmente 15 ani, 1.56m înălțime, blonde, ochii albaștri. Rog să distribuiți în număr cât mai mare acest anunț poate cu ajutorul tuturor le vom găsi cât mai repede posibil. Este sesizată poliția locală de ieri ora 15: 00 dar pana in prezent au fost piste false.

Cine are detali despre ele este rugat sa sune la cel mai apropiat sediu de poliție. Sau la Nr de tel 0727152849 -0740934 562 - 0762478331 Vă multumesc", se arată în postarea mamei celor două gemene dispărute.