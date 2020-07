Dr. Streinu-Cercel, informaţii alarmante: Coronavirusul a suferit peste 38 de mutaţii. Ce impact au asupra celor cu alte afecțiuni

Informaţia apare într-un studiu recent, a precizat medicul, care subliniază severitatea bolilor ce pot fi induse în urma acestei descoperiri, potrivit agerpres.ro.

Streinu Cercel: Coronavirusul a suferit multe mutaţii

"Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gând să iasă prea curând din circulaţie - nivelul mare de mutaţii pe care a început să şi-l dezvolte. Chiar în această dimineaţă, am citit un articol care urmează să fie rapid publicat, cu multitudinea de mutaţii pe care le are la nivel de structură de spike, peste 38 de variante, care se pare că asociază un grad de infectivitate şi de severitate mai mare bolilor pe care le induc.

Este foarte adevărat că aceste mutaţii au fost izolate de la Spitalul Pitie-Salpetriere din Paris", a afirmat prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, joi, la o conferinţă de presă.

Ce se întâmplă cu bolnavii de la Matei Balş care nu au COVID

În ce priveşte bolnavii care s-au internat la Institutul ''Matei Balş'', cu alte boli decât COVID-19, aceştia nu au contractat virusul în spital, a precizat managerul unităţii, dr. Streinu-Cercel.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.356 de noi cazuri de COVID-19 în România și 35 de decese la pacienți confirmați pozitiv.

Potrivit GCS, până joi în România au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus şi 2.304 persoane au decedat. În prezent, la ATI sunt internați 402 pacienți.