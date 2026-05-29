DSU le cere românilor să nu ignore mesajele RO-ALERT și să reactiveze alertele pe telefon

Mesajul vine după ce o dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat un incendiu și a rănit două persoane

Purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Bogdan Toma, a transmis vineri că mesajele RO-ALERT nu trebuie ignorate și le cere românilor să reactiveze alertele pe telefon. Mesajul vine după ce o dronă a căzut peste un bloc din Galați și a provocat un incendiu, două persoane fiind rănite.

„Vreau să fac o precizare și să transmit un mesaj pentru populație. Am primit foarte multe semnale din partea populației, inclusiv a operatorilor economici din mai multe zone, că mesajele RO-ALERT deranjează atât populația, cât și turiștii din zonă.

Nu vă ascund faptul că citeam anumite comentarii de la postări în timp ce mă deplasam către această conferință de presă, prin care anumite persoane - care inițial au spus că nu vor mai lua în considerare mesajele RO-ALERT - au spus că a fost o greșeală că au zis asta și că, într-adevăr, sistemul și-a dovedit, dacă îmi permiteți să spun așa, utilitatea.

Tragem un semnal public de alarmă că aceste mesaje nu sunt o glumă.

Dacă nu se întâmplă nimic, ne bucurăm că nu se întâmplă. Mesajele pe care le transmitem sunt pentru protecția cetățenilor și nimeni nu se joacă cu acest sistem.

De asemenea, îi rugăm pe cei care și-au dezactivat această opțiune din dispozitivele mobile să aibă în vedere activarea acesteia, pentru că întregul sistem RO-ALERT vine în sprijinul cetățeanului. Vă mulțumesc”, a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, Bogdan Toma.

O dronă detectată de autoritățile române în timpul unui atac lansat de Rusia în Ucraina s-a prăbușit peste un bloc din Galați, a explodat la impact și a provocat un incendiu, informează DSU, autoritățile locale și MApN.

Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică. Este cel mai grav incident provocat de Rusia pe teritoriul României, de la începutul războiului din Ucraina.

În contextul atacului rus, au fost transmise mesaje RO-ALERT pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Brăila.