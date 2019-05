East European Comic Con 2019 a început la București. Actori din Game of Thrones, Spartacus și alte seriale de succes își întâlnesc fanii la Romexpo

Comic Con 2019 a început la București. Este vorba de cel mai important festival pentru împătimiții de jocuri pe calculator sau pentru fanii celor mai urmărite seriale ale momentului.

Vladimir Furdik, actorul care dă viață personajului Regele Nopții din serialul-fenomen Game of Thrones va avea sesiune de fotografii și autografe la Romexpo.

East European Comic Con este locul în care se întâlnesc în fiecare an pasionații de jocuri pe calculator și seriale de succes. În acest weekend, la Romexpo, vă puteți așeza pe tronul de fier și îi puteți vedea pe actorii din Game of Thrones, The Hobbit, Spartacus sau The Vampire Diaries.

Printre actorii prezenți se numără îndrăgitul Paul Wesley, actorul care-l interpretează pe Stephan în „The Vampire Diaries”, Manu Bennet, din „Spartacus”, Carice Van Houten și Vladimir Furdik din „Game of Thrones”, Adam Brown din „The Hobbit”.

Toți se vor afla pe scena principală a festivalului, dar vor avea și sesiuni speciale de fotografii. Un autograf costă între 40 și 400 de lei, dar fanii nu țin cont de bani. Dovadă că cele mai scumpe bilete s-au vândut primele.