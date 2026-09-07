Bursele de merit în anul școlar 2026-2027. Criterii, valoare și alte informații pentru părinți și elevi

Elevă cu ghiozdanul de școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Anul școlar 2026-2027 a început luni, iar părinții și elevii sunt interesați să afle care sunt regulile pentru acordarea burselor de merit. Pentru anul școlar 2026-2027, cuantumul bursei de merit e propus într-un nou act normativ, dar acesta încă nu a fost aprobat de Guvern.

Conform metodologiei în vigoare, bursa de merit este destinată elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional. Pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul stabilit oficial a fost de 450 de lei pe lună. Aceeași sumă apare și în proiectul pentru anul acesta.

Criterii de acordare a bursei de merit în anul școlar 2026-2027

Potrivit celei mai recente metodologii-cadru, bursa de merit se acordă pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, cu condiția ca aceștia să fi obținut o medie generală de cel puțin 9,00 în anul școlar anterior.

Calcularea numărului de beneficiari se face prin rotunjirea în sus a rezultatului obținut prin aplicarea procentului de 15% la efectivul clasei. În plus, beneficiază de bursă și elevii care au aceeași medie cu ultimul elev care intră în procentul de 15%.

Un alt criteriu important este purtarea. Elevul trebuie să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Bursa de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte și nu este condiționată de depunerea unei cereri. Pentru elevii din clasele a VI-a până la a XII-a, lista cu propunerile pentru bursă trebuie transmisă secretariatului în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Există și situații speciale. Elevii de clasa a IX-a admiși fără susținerea Evaluării Naționale, pe baza unor performanțe deosebite la olimpiade naționale sau competiții internaționale recunoscute, pot primi bursa de merit suplimentar față de procentul de 15%.

Bursa de merit la clasa a V-a și a IX-a

Pentru elevii de clasa a V-a există o regulă diferită, deoarece aceștia nu au o medie anuală din anul școlar anterior pe baza căreia să fie stabilit clasamentul.

Conform metodologiei, bursa de merit pentru clasa a V-a se acordă pe baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar în curs, media trebuind să fie cel puțin 9,00. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Listele elevilor de clasa a V-a care primesc bursă se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor. Plata începe în luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, și continuă până la finalul cursurilor din acel an școlar.

În cazul clasei a IX-a, criteriul este diferit de cel aplicat elevilor aflați deja în gimnaziu sau liceu. Bursa de merit se acordă în funcție de media de admitere în învățământul liceal sau profesional, aceasta trebuind să fie de cel puțin 9,00.

Pentru anumite profiluri vocaționale, precum artistic, sportiv, teologic sau militar, metodologia prevede reguli specifice pentru calcularea mediei de admitere.

Valoarea bursei de merit și când intră primii bani

Potrivit proiectului Ministerului Educației și notei de fundamentare, cuantumurile propuse pentru anul școlar 2026–2027 sunt:

bursă de merit: 450 de lei pe lună;

bursă socială: 300 de lei pe lună;

bursă tehnologică: 300 de lei pe lună;

bursă pentru mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ: 700 de lei pe lună.

Primele trei valori sunt menținute la nivelul celor din anul școlar 2025-2026. Ministerul precizează în documentele aferente proiectului că aceste cuantumuri au fost aprobate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP), în ședința din 28 iulie 2026.

Metodologia prevede că bursele se plătesc lunar, în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 este zi nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară.

Prima listă de beneficiari pentru anul școlar în curs trebuie transmisă de școli către inspectoratele școlare până la 20 octombrie. În consecință, pentru elevii care îndeplinesc condițiile de la începutul anului școlar, plata drepturilor pentru luna septembrie și mecanismul efectiv al primei plăți trebuie urmărite în funcție de calendarul administrativ stabilit pentru 2026-2027.

Pentru clasa a V-a, situația este diferită: beneficiarii sunt stabiliți abia în ianuarie, iar plata începe în februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie.

Bursele sunt plătite prin transfer bancar sau în numerar, după caz, iar școala nu poate impune deschiderea unui cont la o anumită bancă.

La câte absențe nu se mai dă bursa de merit

Elevii trebuie să fie atenți și la numărul de absențe nemotivate. Conform metodologiei-cadru, dacă un elev acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primește bursa de merit pentru luna respectivă.

Regula se aplică lunar și nu înseamnă că elevul pierde automat bursa pentru întregul an școlar. Suspendarea este aferentă lunii în care a fost atins pragul de 10 absențe nemotivate.

Există însă o excepție importantă în cazul absențelor care au motive medicale. Dacă pragul de 10 absențe a fost atins sau depășit din motive medicale, elevul sau părintele trebuie să prezinte documentele pentru motivarea absențelor în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului. În acest caz, dreptul la bursă poate fi restabilit.

Pentru părinți și elevi, un alt aspect important este că bursa de merit se poate cumula cu bursa socială. De asemenea, metodologia permite cumularea bursei de merit cu bursa tehnologică, acolo unde sunt îndeplinite condițiile pentru fiecare tip de sprijin.

În concluzie, pentru anul școlar 2026-2027, regula de bază anunțată în metodologia aflată în vigoare este că bursa de merit vizează maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, cu media de cel puțin 9,00, la care se adaugă elevii aflați la egalitate cu ultimul beneficiar. Pentru clasa a V-a se ia în calcul media primelor două intervale de cursuri, iar pentru clasa a IX-a media de admitere. Pragul care suspendă bursa pentru o lună este de 10 absențe nemotivate.