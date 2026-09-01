Calendarul anului universitar 2026-2027. Când începe facultatea

Studenți la cursuri într-o facultate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Calendarul anului universitar 2026 2027 diferă de la o universitate la alta, fiecare instituție de învățământ superior stabilindu-și propriul program pentru cursuri, sesiuni și vacanțe. La Universitatea din București, spre exemplu, facultatea începe pe 1 octombrie 2026, potrivit structurii oficiale publicate de instituție.

Studenții trebuie să țină cont că data de începere a cursurilor poate fi diferită la alte universități sau chiar între anumite facultăți. Calendarul oficial al fiecărei instituții stabilește datele exacte pentru activitățile didactice, examene, restanțe și vacanțe.

Anul universitar începe pe 1 octombrie 2026

La Universitatea din București, anul universitar 2026-2027 începe pe 1 octombrie 2026, potrivit informațiilor de pe site-ul instituției. Pentru studenții de la programele de licență și masterat, primul semestru începe cu perioada de activitate didactică, programată până pe 23 decembrie 2026.

După vacanța de iarnă, activitatea didactică se reia pe 11 ianuarie 2027. Potrivit calendarului oficial, semestrul I continuă până pe 21 februarie 2027.

Data de 1 octombrie 2026 este valabilă pentru Universitatea din București și nu trebuie considerată automat data de începere a cursurilor pentru toate universitățile din România. Instituțiile de învățământ superior își aprobă propriile structuri ale anului universitar.

Primul semestru se încheie pe 21 februarie 2027

La Universitatea din București, primul semestru al anului universitar 2026-2027 începe pe 1 octombrie și include perioade de activitate didactică și de cercetare, vacanța de iarnă și continuarea cursurilor în luna ianuarie.

Prima perioadă de activitate didactică este cuprinsă între 1 octombrie și 23 decembrie 2026. Studenții vor avea apoi vacanța de iarnă, în intervalul 24 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Cursurile se reiau pe 11 ianuarie 2027, iar activitatea didactică și de cercetare continuă până pe 21 februarie 2027.

Calendarul include și zile libere legale, printre care 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și 1 decembrie, Ziua Națională a României. În luna ianuarie 2027 sunt zile libere și 6 ianuarie, de Bobotează, respectiv 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul.

Calendar complet al anului universitar 2026-2027

Potrivit structurii oficiale a anului universitar 2026-2027 de la Universitatea din București, calendarul pentru studenții de la programele de licență și masterat este următorul:

1 octombrie – 23 decembrie 2026: activitate didactică și de cercetare;

24 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027: vacanță de iarnă;

11 ianuarie – 21 februarie 2027: activitate didactică și de cercetare;

22 februarie – 30 aprilie 2027: activitate didactică și de cercetare în semestrul al II-lea;

1 – 9 mai 2027: vacanță de Paști;

10 mai – 6 iunie 2027: activitate didactică și de cercetare;

7 – 27 iunie 2027: sesiune de examene;

28 iunie – 4 iulie 2027: sesiune de restanțe, în funcție de programarea facultății;

5 iulie – 31 august 2027: vacanță;

1 – 12 septembrie 2027: sesiune de restanțe și reexaminări.

Pentru studenții din anii terminali, calendarul poate avea perioade diferite pentru examenele de finalizare a studiilor, inclusiv pentru examenele de licență și disertație. De asemenea, perioadele de practică pot fi stabilite separat, în funcție de facultate și de programul de studii.

Studenții care încep facultatea în toamna anului 2026 trebuie să verifice, înainte de începerea cursurilor, calendarul publicat de universitatea și facultatea la care au fost admiși. 1 octombrie 2026 este data de început prevăzută de Universitatea din București, însă nu reprezintă o dată obligatorie pentru toate instituțiile de învățământ superior din România.

Ce alte universități și-au mai anunțat calendarul cursurilor pentru anul 2026-2027