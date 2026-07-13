Creşele finanţate prin PNRR vor fi gata până la sfârşitul lunii august. Cseke Attila: „Ne vom atinge jalonul pe care ni l-am propus”

Creşele pe PNRR trebuie recepţionate până la 30 august / FOTO: Getty Images

Creşele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor fi gata până la sfârşitul lunii august, iar programul de construcţie al acestora va continua şi după această dată din fonduri guvernamentale, a declarat luni, la Petroşani, ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, potrivit Agerpres.

Acesta s-a aflat la Petroşani cu prilejul inaugurării celei de-a 84-a creşe realizate în cadrul Programului guvernamental "Sfânta Ana", finanţat prin PNRR.

„Creşele pe PNRR, cum este şi cazul acestei creşe, trebuie recepţionate până la 30 august şi ne vom atinge jalonul pe care ni l-am propus de 110 creşe - din care 80 sunt pe grant, pe nerambursabil, şi 30 sunt pe fonduri rambursabile. Important este să fac menţiunea că acest program se derulează şi pe buget naţional. (...)

Programul va continua în mod cert şi după 30 august pe finanţarea naţională, cu creşele care se construiesc", a arătat ministrul Dezvoltării.

Potrivit acestuia, Programul "Sfânta Ana" a degrevat autorităţile locale de cheltuielile cu creşele, în condiţiile în care costurile au fost preluate de stat.

„Acest program a adus două modificări substanţiale şi pe partea de funcţionare, pentru că în momentul în care a pornit programul, în 2022, Guvernul a schimbat finanţarea creşelor din întreaga ţară, nu numai pentru creşele nou construite, pentru întreg sistemul antepreşcolar.

Dacă până atunci cheltuielile de funcţionare erau în sarcina autorităţilor locale, astăzi toate aceste cheltuieli sunt suportate de la bugetul Ministerului Educaţiei", a explicat ministrul Cseke Attila.

La nivel naţional, Programul "Sfânta Ana" prevede construirea a 246 de creşe.