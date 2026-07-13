Cinci spitale construite prin PNRR vor fi gata până la sfârşitul lui august. Cseke Attila: „Antreprenorii sunt la zi cu plăţile”

Cseke Attila. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Sănătăţii, care conduce în paralel şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a anunţat luni, la Zlatna, că cinci spitale construite prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ar urma să fie finalizate până la sfârşitul lunii august, în timp ce alte două se află deja în faza de recepţie, relatează Agerpres.

Referitor la investiţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, ministrul a amintit că Guvernul a decis continuarea finanţării prin Programul Operaţional de Sănătate.

„Avem opt spitale în stadiul la zi, actual, finanţat prin PNRR, din care două sunt practic finalizate, celelalte şase sunt în stadiu de execuţie. Unul dintre ele, investiţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, există deja decizia Guvernului de a continua finanţarea până în februarie-martie anul viitor pe Programul Operaţional de Sănătate, pentru că acolo constructorul nu se poate încadra. Este o investiţie mare, de peste un miliard de lei”, a explicat Cseke Attila.

Cât despre celelalte cinci spitale, ministrul interimar a recunoscut că unele s-au confruntat cu „câteva probleme” pe parcurs.

„În ultimele două luni am constatat că trebuiau date hotărâri de guvern de aprobare a indicatorilor, de reaprobare a indicatorilor, după caz, respectiv a fost nevoie de o suplimentare a finanţării din bugetul de stat a acestor investiţii la spitale. Banii sunt în bugetul Ministerului Sănătăţii, nu sunt probleme. Chiar am adus plăţile la facturile la spitale la zi. Este pentru prima dată când antreprenorii sunt la zi cu plăţile şi aşteptăm ca până la sfârşitul lunii august să putem să închidem aceste cinci spitale, pe lângă celelalte două care sunt deja în faza de recepţie, Constanţa urmând să se finalizeze în primăvara anului următor”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii.

Pe de altă parte, Cseke Attila a precizat că Programul guvernamental de construire a creşelor „Sfânta Ana” va merge mai departe şi după expirarea PNRR, întrucât, a spus el, în întreaga ţară este nevoie de mult mai multe astfel de unităţi.

„Sperăm chiar ca la finalul acestei luni să ajungem la numărul 100 (creşe inaugurate - n.r.) şi la sfârşitul lunii august vor fi peste 110, în mod cert. E un program important al statului român. Era nevoie de acest program. Programul se desfăşoară atât pe finanţare europeană, cât şi pe finanţare naţională, astfel încât să reuşim să răspundem eficient la această provocare demografică pe care o avem în România”, a mai spus ministrul interimar.

Luni, Cseke Attila a fost prezent la Zlatna, la inaugurarea primei creşe ridicate în acest oraş – a patra finalizată în judeţul Alba prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”.