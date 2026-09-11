Danemarca anunță interzicerea telefoanelor mobile în școli, la 24 de ore după rezultatele dezastruoase la testele PISA

2 minute de citit Publicat la 10:52 11 Sep 2026 Modificat la 10:52 11 Sep 2026

Danemarca interzice telefoanele mobile în şcoli. sursa foto: Getty

Danemarca anunță o interdicție totală a telefoanelor mobile în școli, în urma unor rezultate PISA la un nivel minim istoric. Interdicția propusă s-ar aplica atât școlilor publice, cât și școlilor independente de nivel primar și secundar inferior. Adică interdicţia este valabilă pentru toate şcolile de tip „folkeskole”: unităţi de învăţământ premergătoare liceelor ​​sau școlilor tehnice, notează The Copenhagen Post. Cu un scor de 478 de puncte, Danemarca se situează ușor sub media europeană de 482 de puncte, la testele PISA.

Guvernul danez dorește să introducă o interdicție totală a telefoanelor mobile și a altor ecrane private în școlile primare și gimnaziale, atât în ​​sălile de clasă, cât și în locurile de joacă ale școlilor. Planul a fost anunţat joi de premierul Mette Frederiksen.

Interdicția, care îi va viza pe elevii din clasele primare până la finalul învățământului secundar, se va aplica atât în ​​sălile de clasă, cât și în curtea școlii.

Danemarca, sub media europeană la testele PISA

Anunțul vine în contextul în care performanța elevilor danezi a scăzut semnificativ în clasamentele internaționale PISA, un studiu publicat o dată la trei ani de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), devenit un barometru global al performanței sistemelor de învățământ.

Cu un scor de 478 de puncte, Danemarca se situează ușor sub media europeană de 482 de puncte.

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Rezultatele elevilor la matematică și citire au ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în țările OECD, potrivit celui mai recent raport PISA. Experții consideră că digitalizarea și timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor au dus la scăderea interesului pentru citit.

Potrivit raportului, elevii din România, Spania, Croația, Luxemburg, Malta, Grecia, Cipru și Bulgaria au obținut cele mai slabe rezultate la citire, matematică și științe. De cealaltă parte, cele mai mari rezultate au fost obținute de elevii din țări precum Estonia, Finlanda, Irlanda, Austria, Polonia și Cehia.

Din perspectiva rezultatelor medii, România își păstrează poziția de la coada clasamentului Uniunii Europene, fiind depășită doar de Bulgaria și Cipru.

Rezultatele PISA 2025 arată o scădere a performanțelor elevilor români de 15 ani la toate cele trei competențe de bază evaluate: Științe, Citire și Matematică. Cea mai puternică scădere se înregistrează la Citire, unde România pierde 16 puncte față de ediția din 2022.

Ce scoruri au obținut elevii români

Punctajele medii obținute de România sunt: