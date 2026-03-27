Elevă româncă de 10, admisă la Tufts după programe la Harvard. Denissa Lăbunț, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Denissa Lăbunț. Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Denissa Lăbunț, elevă de nota 10 la Colegiul Național „Unirea” din Focșani este cel mai nou nume inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, proiectul își propune să aducă în fața publicului acei tineri care își validează potențialul la nivel internațional și aleg să folosească experiența dobândită pentru a construi valoare acasă. Admisă recent la programul de Relații Internaționale al Universității Tufts din Statele Unite, Denissa reprezintă prototipul liderului modern, având un profil interdisciplinar extrem de complex.

Deși numele ei este legat de victorii absolute în științele exacte – a câștigat Medalia de Aur la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată (IAChO) și Marele Premiu pentru cercetare în fizică și inginerie la competiția IRPrO din Indonezia - orizontul tinerei se extinde cu mult dincolo de eprubete și formule. Pasionată de legile fizicii, Denissa are o viziune atipică: se pregătește să devină un viitor jurist care va aduce rigoarea științifică direct în sălile de judecată din România.

Drumul ei către această misiune este pavat cu experiențe educaționale la cele mai înalte standarde globale, incluzând programe la Harvard și Stanford, sau studiul filosofiei la Oxford. Mai mult, în vara anului 2026, tânăra își va șlefui spiritul critic ca bursieră la „The School of The New York Times”, explorând dinamica globală și jurnalismul sub îndrumarea profesioniștilor din metropola americană.

Această expunere academică globală se traduce, în cazul Denissei, printr-o dorință acerbă de implicare civică în propria țară. Nu a așteptat finalizarea studiilor pentru a-și face vocea auzită, participând activ la dezbaterile organizate la tribuna Senatului României, în cadrul conferinței LTSM MUN 2026. Eforturile, implicarea civică și excelența ei academică au fost deja recunoscute la cel mai înalt nivel, tânăra primind o distincție oficială din partea Președintelui României în cadrul evenimentului jubiliar „CNU 160”.

Alegerea Denissei de a face parte din inițiativa Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este motivată de o convingere fermă în forța generației sale. Într-o declarație manifest care definește perfect spiritul campaniei, ea subliniază: „Sunt o tânără într-o perpetuă căutare, ghidată de o busolă morală riguroasă și de o curiozitate științifică neobosită. Prin această campanie, îmi doresc să demonstrez că generația noastră are curajul intelectual de a pune întrebările care incomodează și capacitatea de a oferi, în final, răspunsurile care construiesc o țară mai bună”.