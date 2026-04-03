Elevii din Alexandria și-au prezentat proiectul „L.O.C.A.L. EU” în Parlament și Guvern. Ce idei au pentru comunitate

Consiliului Local al Tinerilor Alexandria a ajuns în Parlamentul şi Guvernul României. Elevii au venit în Capitală cu entuziasm și curiozitate, dornici să descopere cum funcționează instituțiile țării și să-și facă auzită vocea. În vizitele lor, tinerii au prezentat proiectul „L.O.C.A.L. EU” și au propus autorităților un parteneriat prin care să contribuie activ la dezvoltarea comunității. Prin inițiativele lor, au arătat că implicarea și ideile tinerilor pot modela viitorul și merită susținerea guvernanţilor.

Tinerii din Alexandria au fost la Palatul Parlamentului, unde au dezbătut cu membrii Comisiei pentru Învăţământ proiectul „L.O.C.A.L. EU”, care promovează implicarea civică și colaborarea tinerilor europeni, oferind soluții pentru provocările generației lor.

„Este extrem de important, în primul rând, pentru că, pe de o parte, văd cum funcționează instituțiile, au văzut cum funcționează o comisie în Parlament și, pe de altă parte, au și această posibilitate de a avea interacțiune”, a spus Mihai Ghigiu, președintele Comisiei de Învățământ.

„Este foarte important ca deciziile care se iau cu privire la elevi să-i implice și pe ei, să înțelegem puțin și cum văd ei lucrurile, nu doar noi”, a completat deputatul Radu Mihaiu.

„Sunt o generație foarte implicată, niște tineri care pot aduce un plus de valoare tuturor proiectelor noastre locale și, de ce nu, prezidențiale, guvernamentale”, a spus și Cristian Roșu, consilier de stat în Relația cu Cetățenii.



Elevii au continuat discuțiile la Guvern, alături de consilierii de stat ai prim-ministrului.

„Am prezentat în primul rând viziunea noastră, a tinerilor, despre mai multe subiecte în ansamblu și cu accent pe programul nostru. Un proiect măreț pe care noi ni-l asumăm din Alexandria. Avem încredere maximă că putem porni din Alexandria către întreaga țară și întreaga Europă pentru a duce bune practici din afara țării și pentru a le implementa în România”, a spus Andrei Grosu, primarul Tinerilor din Alexandria.

„Un proiect extraordinar, un exercițiu de democrație activă pe care copiii îl experimentează. Avem nevoie să pregătim generații de oameni de administrație specializați, bine profesionalizați și ei sunt la vârsta la care încă își caută drumul”, a completat Luciana Antoci, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului pe Educație.

„E foarte important să înțeleagă și care sunt mecanismele reale ale puterii într-un stat democratic, cum se ia decizia, ce probleme sunt, ce sfidări, ce provocări. Să înțeleagă termenul de compromis”, a adăugat și Victor Giosan, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, expert în politici publice.

La final, elevii s-au bucurat de diferite activități recreative.

„Sunt foarte bucuros să întâlnesc tineri care doresc să continue munca noastră și evident să o vină cu anumite schimbări pe care le consideră benefice generației următoare”, a spus Ionuț Sandu, director tehnic la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti.

În urma activităţii din Parlament și Guvern, tinerii din Alexandria au arătat că sunt gata să își asume responsabilitatea pentru viitorul comunității, aducând idei, inițiativă și energie proaspătă în dezbaterea publică.