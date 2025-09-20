Elevii români au obținut două medalii de argint și premii speciale la World Robot Olympiad - European Championship

Evenimentul a reunit zeci de echipe din întreaga lume, care au concurat cu proiecte inovatoare şi roboţi autonomi / foto: Facebook - World Robot Olympiad Romania

Elevii români au obţinut două medalii de argint şi premii speciale la World Robot Olympiad - European Championship, care s-a desfăşurat în perioada 2 - 5 septembrie, la Ljubljana, Slovenia, potrivit Agerpres.



Evenimentul a reunit zeci de echipe din întreaga lume, care au concurat cu proiecte inovatoare şi roboţi autonomi în categoriile Robomission şi Future Innovators.



Potrivit unui comunicat, Asociaţia de Robotică, Tehnologii Educaţionale şi Ştiinţe Aplicate - ARTESA a susţinut participarea echipelor clubului de robotică Inventika Place, care au reprezentat România şi s-au întors cu rezultate remarcabile:



3 Ways of Garbage - locul 2, la categoria Future Innovators Junior High (11-15 ani), cu proiectul TriSense, un robot terapeut inteligent pentru copii cu neurodivergenţe;



Fabrica de Roboţi - Fantastic Focus Award, la categoria Robomission Starter (6-10 ani), pentru cel mai bun timp şi cea mai precisă execuţie a misiunilor;



Robo Wizards - Greatest Teamwork Award, la categoria Robomission Starter (6-10 ani), pentru colaborarea şi spiritul de echipă remarcabile demonstrate pe parcursul competiţiei.



Alături de echipele susţinute de ARTESA, România a fost reprezentată cu succes şi de echipa Paxi, de la clubul Eu Codez din Piatra Neamţ, care a obţinut locul 2 la categoria Future Innovators Elementary (8-12 ani).



Echipa Smart Vision Robotics 738, tot din cadrul Inventika Place şi susţinută de ARTESA, se pregăteşte intens să reprezinte România la World Robot Olympiad 2025 Open Championship Middle East and North Africa, categoria Future Innovators Elementary (8-12 ani), care va avea loc în Jubail, Arabia Saudită, între 24 şi 26 octombrie.