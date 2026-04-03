Elevii unui liceu din Zalău au salvat cinci cățeluși abandonați, iar profesorii lor i-au adoptat: Albușa a ajuns la „proful” de sport

Cățelușii salvați de elevi și profesori. Sursa foto: Facebook/ Colegiul Naţional Silvania din Zalău

Cinci căţeluşi abandonaţi într-un şanţ au fost salvaţi de elevi ai Colegiul Naţional „Silvania” (CNS) din Zalău şi adoptaţi ulterior de către dascălii instituţiei de învăţământ, în ceea ce s-a dovedit a fi o alfel de activitate a programului şcolar „Săptămâna verde”.

Povestea celor cinci „viteji” a început într-o dimineaţă obişnuită, când două eleve ale colegiului, în drum spre cursuri, au observat animalele neajutorate.

Fără să stea pe gânduri, fetele au recuperat puii şi i-au adus în curtea şcolii, transformând un moment critic într-o iniţiativă simbolică pentru protecţia animalelor.

Potrivit unei postări publicate vineri pe pagina oficială de Facebook a colegiului, prezenţa micilor necuvântătoare a stârnit imediat valuri de entuziasm în rândul comunităţii şcolare, transmite Agerpres.

Cea mai energică din grup, cățelușa Albușa, a fost adoptată de profesorul de sport

Ceea ce a început ca un gest reflex de salvare s-a concretizat rapid în soluţii pe termen lung pentru patru dintre cei cinci căţeluşi, care au primit şi câte un nume.

Astfel, Albuşa, cea mai energică din grup, a fost adoptată de profesorul de educaţie fizică şi sport, Negruţu şi-a găsit, de asemenea, un stăpân responsabil în afara şcolii, două căţeluşe de culoare maro-gri au ajuns în grija profesorului de informatică şi robotică, iar Gălbenuşa, mezina grupului, se află momentan sub tratament medical, urmând să fie oferită spre adopţie imediat ce se va însănătoşi complet.

Reprezentanţii Colegiului Naţional „Silvania” subliniază că acest incident a oferit contextul perfect pentru a le vorbi tinerilor despre valorile fundamentale ale ecologiei şi civismului.

„Această întâmplare ne reaminteşte cât de important este să fim responsabili şi să nu abandonăm animalele. Vă îndemnăm să vă implicaţi, să arătaţi că vă pasă şi să transformaţi fiecare gest mic într-o schimbare reală”, au transmis reprezentanţii CNS Zalău.

Lecţia predată „la firul ierbii” de elevii şi profesorii din Zalău demonstrează că spiritul „Săptămânii Verzi” nu se rezumă doar la activităţi teoretice, ci şi la gesturi concrete de umanitate care pot schimba destine.