Experți în educație și soluții concrete, la Conferința Webdidactica „România viitorului începe în grădiniță”

Generația actuală de copii crește într-un ritm amețitor, între ecrane care le fragmentează atenția și adulți tot mai epuizați de presiunea socială. Pentru a oferi soluții reale la această criză, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României difuzează miercuri, 22 aprilie, de la ora 20:00, un eveniment de o importanță majoră pentru familii și cadre didactice. Conferința Webdidactica, intitulată „România viitorului începe în grădiniță – instrumente practice pentru educația timpurie”, va fi transmisă în premieră pe canalul de YouTube al fundației, reunind șase voci de referință din educație, psihologie și spațiul public pentru o discuție fără menajamente despre greșelile pe care le facem în primii ani de viață ai celor mici.

Conferința pornește de la o necesitate urgentă: redefinirea modului în care ne raportăm la potențialul preșcolarilor. Profesorul universitar Thea Ionescu va demonta mitul performanței timpurii, explicând de ce antrenarea funcțiilor executive ale creierului este astăzi mult mai importantă decât simpla memorare mecanică a informațiilor. În completare, inspectorul școlar Luisa Cerasela Drăgoi va aduce în prim-plan realitatea dură a sălilor de grupă, oferind strategii esențiale pentru educatorii care trebuie să facă față provocării de a capta atenția unor copii obișnuiți cu stimularea digitală excesivă.

Un alt punct central al întâlnirii de diseară vizează modul în care îi evaluăm pe cei mici. Directorul Grădiniței „Olga Gudynn International School” Ioana Popa și psihologul clinician Monica Bolocan vor trage un semnal de alarmă privind pericolul etichetărilor premature, pledând pentru o observare naturală, prin joc, lipsită de stresul testărilor clasice. Discuția capătă o dimensiune profund emoțională prin intervenția jurnalistei Simona Gherghe, care explorează fenomenul nociv al „copilului proiect”, avertizând asupra riscurilor la care sunt supuși copiii familiilor prea dornice de afirmare. Pe aceeași linie, Atena Boca va vorbi deschis despre singurătatea mamelor și presiunea toxică din online, amintind publicului că un copil echilibrat are nevoie, înainte de toate, de un părinte care își prioritizează sănătatea mintală.

Transmisiunea din această seară completează eforturile campaniei naționale „Olimpiadele Preșcolarilor”, un proiect strategic lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, dedicat descoperirii timpurii a talentelor și pentru care unitățile de învățământ își pot depune în continuare înscrierile. Întâlnirea de la ora 20:00 promite să devină un reper obligatoriu pentru toți cei care înțeleg că o societate sănătoasă se construiește cu blândețe și expertiză, chiar de pe băncile grădiniței.