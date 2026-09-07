Fuga după flori în prima zi de școală. Un buchet ajunge să coste și 500 de lei. Florarii se plâng că au "pierderi extraordinar de mari"

Prima zi de școală a însemnat pentru părinți și o fugă după flori.FOTO: captura foto Antena 3 CNN

Prima zi de școală a însemnat pentru părinți și o fugă după flori. Unii dintre ei au fost dispuși să plătească până la 500 de lei pentru buchetul perfect. Și, în ciuda bugetului generos al unor părinți, comercianții de flori spun că vânzările nu mai sunt la nivelul anilor trecuți.

Începutul anului școlar era una dintre perioadele cele mai profitabile pentru florării. Acum, însă, florarii spun că lucrurile s-au schimbat.

Mihaela Cutinici, florăreasă: "Am ajuns la jumătate din cantitățile pe care le aveam până acum. Cu toată sinceritatea, ne străduim cu greu și, cum am mai spus, pierderile sunt pe măsură. Atunci încercăm să facem cumva să ajungem la sfârșitul lunii cum trebuie. Dacă 90% dintre clienți vor prețuri mici, n-avem ce să facem, trebuie să ne limităm, cu toate că pierderile sunt extraordinar de mari."

Părinții spun că, indiferent de buget și de cheltuielile pentru școală, florile pentru cadrele didactice nu ar trebui să lipsească. Pentru ei, este un gest de respect și recunoștință. Sunt însă și profesori care refuză să primească flori.

Părinte: "Doamna noastră învățătoare ne-a rugat să nu-i ducem flori. A motivat într-un fel, dânsa preferă să ne vadă acolo, bucuroși, fără obligație, și apreciem asta foarte mult."

Reporter: "Și nu îi veți duce nici măcar o floare? Îi veți respecta dorința?"

Părinte: "N-avem încotro."

Reporter: "Câte aranjamente ați cumpărat?"

Părinte: "Patru, pentru fiecare educatoare."

Reporter: "Cum vi se par prețurile față de anii trecuți?"

Părinte: "Sincer, nu știu. Este primul an în care e nevoie, să zicem, pentru Cori, la grădiniță, dar mi s-au părut rezonabile, mai ales că i s-a făcut și reducere."

Reporter: "Care este bugetul pe care l-ați alocat pentru a cumpăra buchetele de flori?"

Părinte: "Între 150 și 300 de lei. Variază în funcție de buchet."

Reporter: "Și aici cât ați plătit astăzi?"

Părinte: "Pe cele trei buchete urmează să plătesc. Încă nu am plătit, dar cred că, pentru cele trei buchete, undeva la 500-600 de lei, cam pe acolo."

Florarii spun că anul acesta se poartă buchetele în culori cât mai diverse, dar cu tulpini scurte. Acestea dau o notă de eleganță, pot fi ținute cu ușurință de cei mici și, de obicei, sunt mai ieftine, dar nu este o regulă.

Mihaela Cutinici, florăreasă: "Aleg florile colorate, foarte vesele. Am ales crizantemele mini, gerbera, fiind buchete cu fire multe. Florile au fire multe și atunci ies mixte și grăsumi mici, zicem noi, dar, fiind foarte colorate și vesele, ajung la bugetul dorit de client."

Florar: "Vânzările sunt mai mici, creșterile de prețuri sunt mai mari. Oamenilor li se par foarte mari prețurile."

Reporter: "Ce prețuri aveți? Care este prețul de plecare la un aranjament, care este cel mai mic și care este cel mai mare?"

Florar: "De la 30 de lei la 150-200 de lei."

Unii părinți îi lasă pe cei mici să aleagă buchetul pentru cele care le vor călăuzi pașii pe parcursul anului școlar.

Cele mai căutate flori în această perioadă sunt hortensiile, crizantemele, floarea-soarelui decorativă, daliile și minirozele. Un buchet simplu poate costa în jur de 50-100 de lei, în timp ce variantele mai bogate ajung la 200 sau chiar 300 de lei.

Estimările arată că, anul trecut, înainte de începerea școlii, s-au vândut flori de peste 10.000.000 de lei în toată țara.