Guvernul acordă vouchere de 200 de euro pentru achiziția de calculatoare. Peste 2.300 de elevi și studenți vor beneficia de ajutor

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui computer / sursă foto: Getty Images

Guvernul a modificat joi normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, astfel încât elevii şi studenţii care fac parte din familii cu venituri reduse şi au fost incluşi în lista aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării să poată efectua achiziţiile, potrivit Agerpres.

Executivul a adoptat o hotărâre care aprobă, pentru siguranţa derulării, culoarea şi seria bonurilor valorice în baza cărora se pot achiziţiona echipamentele prevăzute în lege.

Potrivit unui comunicat al Executivului, în acest an, 2.339 de elevi şi studenţi beneficiază de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulţi, comparativ cu anul trecut.

Conform calendarului programului, cuprins în Ordinul 3616/2026, bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august - 11 septembrie, în timp ce achiziţia de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie - 16 octombrie.

Programul "Euro 200", implementat în baza Legii nr. 269/2004, se adresează elevilor şi studenţilor cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în unităţi de învăţământ de stat sau în instituţii private acreditate, care provin din familii în care venitul brut lunar pe membru nu depăşeşte 500 de lei.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente şi se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Elevii care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege trebuie să depună o cerere de acordare a sprijinului financiar, însoţită de documentele justificative, la unitatea de învăţământ unde sunt înscrişi.

Ulterior, unităţile de învăţământ verifică dosarele şi eligibilitatea solicitanţilor, iar documentaţia este transmisă către Inspectoratele şcolare. În cazul studenţilor, instituţiile de învăţământ superior analizează cererile şi înaintează documentele către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.