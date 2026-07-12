Înscrierea la liceu 2026. Cum se completează fișa de opțiuni și ce greșeli trebuie evitate

Înscrierea la liceu 2026 FOTO: Getty Images

Admiterea la liceu este un pas major pentru toți elevii care tocmai au trecut prin proba de foc a Evaluării Naționale. Înscrierea la liceu în 2026 începe cu completarea fișei de opțiuni. Aceasta determină repartizarea computerizată și poate influența traseul educațional în următorii patru ani. Pentru maximizarea șanselor de a ajunge la liceul dorit, elevii, dar și părinții lor, trebuie să acorde o atenție sporită acestei etape.

Completarea opțiunilor pentru liceu începe pe 13 iulie

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu 2026 se desfășoară în perioada 13-20 iulie 2026. Elevii, împreună cu părinții și asistați de diriginți, completează fișa în format electronic.

Procesul se realizează pe baza ierarhiei județene (sau a Municipiului București), publicată pe 9 iulie 2026. Este esențial să consultați broșura de admitere, codurile specializărilor și locurile disponibile înainte de a completa fișa. Fișa se validează și se tipărește pentru verificare, iar orice modificare ulterioară devine imposibilă după confirmare. Recomandarea oficială este să pregătiți lista de opțiuni din timp, consultând mediile de admitere din anii anteriori doar ca referință orientativă.

Cum aleg elevii ordinea liceelor pe fișă

Algoritmul de repartizare computerizată funcționează simplu și riguros: elevii sunt ordonați descrescător după media de admitere (media de la Evaluarea Națională asociată cu media generală din clasele V-VIII). Pentru fiecare candidat, sistemul verifică opțiunile în ordinea exactă completată pe fișă, de la prima la ultima. La prima opțiune disponibilă (cu locuri libere), elevul este repartizat și procesul trece la următorul candidat.

De aceea, ordinea trebuie să reflecte preferințele reale, nu estimări. O greșeală frecventă este plasarea unui liceu competitiv mai jos doar pentru că media pare insuficientă. Algoritmul nu „sare” opțiuni; el respectă strict ordinea. De aceea, pe primele poziții trebuie puse liceele și profilurile țintite, apoi opțiuni realiste, de siguranță.

Trebuie acordată atenție maximă la codurile specializărilor, pentru că o eroare de cod poate duce la repartizarea la un profil greșit sau chiar la nerepartizare.

Câte opțiuni este bine să fie completate

Specialiștii recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni - ideal toate liceele și specializările la care ar fi dispus un elev să meargă. Mulți părinți și elevi greșesc completând doar câteva opțiuni de top, ceea ce crește riscul de nerepartizare, dacă media nu ajunge la primele variante.

Nu există o limită superioară impusă, iar completarea mai multor opțiuni nu afectează negativ șansele la prima preferință. Ultimele poziții pe fișă ar trebui să fie licee cu medii de admitere mai accesibile, unde intrarea este garantată.

Ce se întâmplă dacă elevul nu este repartizat

Dacă niciuna dintre opțiunile completate nu mai are locuri disponibile la momentul procesării fișei, elevul rămâne nerepartizat în prima etapă. Acest lucru se întâmplă frecvent din cauza unui număr prea mic de opțiuni sau a unor coduri greșite.

Cei nerepartizați participă la a doua etapă de admitere, unde locurile rămase sunt mult mai puține și concurența poate fi diferită. Depunerea dosarelor și rezolvarea situațiilor speciale urmează după prima repartizare.

Când se afișează repartizarea computerizată

Repartizarea computerizată este programată pentru data de 22 iulie 2026. Rezultatele se afișează în aceeași zi pe site-urile inspectoratelor școlare și pe platforma dedicată. Ulterior, în perioada 23-28 iulie, elevii repartizați depun dosarele la licee.

Înscrierea la liceu 2026 și completarea fișei de opțiuni sunt decizii care conturează viitorul apropiat al copiilor care tocmai au absolvit gimnaziul și este important ca etapa să fie tratată cu seriozitate.