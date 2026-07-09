Ghid pentru admiterea la liceu în 2026 publicat de Ministerul Educației

Ghid pentru admiterea la liceu în 2026 FOTO: Facebook/ Ministerul Educației

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat un ghid pentru cei care participă la admiterea la liceu în 2026, care conţine sfaturi utile, precum şi etapele care vor urma în acest proces.

În acest ghid, anunţat joi pe Facebook, se precizează când se completează opţiunile pentru admiterea la liceu, ce se recomandă înainte de completarea opţiunilor, cum se completează fişele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc etapa a II-a de admitere şi ce opţiuni sunt pentru o calificare profesională.

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În perioada 13 - 20 iulie se completează opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi.

Pe 22 iulie 2026 are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2026 - 2027.

Rezultatele finale înregistrate la probele scrise din cadrul Evaluării Naţionale 2026, după soluţionarea contestaţiilor, au fost publicate miercuri. Ministerul Educaţiei a informat că, în urma reevaluării lucrărilor contestate la Evaluarea Naţională, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) se situează la 79,1%, în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale.

În urma rezolvării contestaţiilor la Evaluarea Naţională 2026, au crescut notele pentru 8.696 de lucrări, iar pentru 4.265 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere. Pentru 1.215 lucrări, notele au rămas nemodificate.