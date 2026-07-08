Ierarhia de admitere la liceu 2026 se publică pe 9 iulie. Cum afli poziția în județ

Ierarhia de admitere la liceu 2026 FOTO: Getty Images

Pe 9 iulie 2026, Ministerul Educației va publica Ierarhia de admitere la liceu 2026. Astfel, elevii vor vedea pe ce poziție sunt în județul lor, în funcție de media la Evaluarea Națională 2026 și listele cu specializările, liceele și școlile din județ. Această etapă le dă ocazia elevilor să își evalueze realist șansele înainte de completarea fișelor de opțiuni.

Ierarhia de admitere la liceu 2026 se publică pe admitere.edu.ro.

Cum se verifică poziția în ierarhia de admitere

Verificarea poziției în ierarhia județeană de admitere la liceu 2026 este simplă și se face online. Pe 9 iulie, Ministerul Educației activează secțiunile dedicate pe platforma admitere.edu.ro. Elevii accesează cu codul unic de candidat primit la Evaluarea Națională 2026 sau cu datele personale (nume, prenume, județ, cod numeric personal).

Ierarhia este afișată atât la nivel național (pentru comparații), cât mai ales la nivel județean și pentru Municipiul București. Poziția reflectă locul ocupat printre toți absolvenții din județ, ordonați descrescător după media de admitere. De exemplu, un elev situat pe locul 500 într-un județ cu 5.000 de candidați, are șanse mari la liceele de top.

Elevii sunt ordonați astfel:

după media de admitere la liceu, care este media notelor de la examene, Limba și Literatura Română și Matematică

în funcție de criteriile de departajare în cazul candidaților cu medii egale. Primul criteriu de care se ține cont este media generală a claselor V-VIII.

Ierarhia de admitere la liceu este deci diferită de ierarhia de la rezultatele Evaluării Naționale 2026, care ordonează tehnic foștii elevi de clasa a VIII-a după nota la Limba și literatura română.

În cazul Ierarhiei de admitere, dacă doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale

nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale

nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, conform metodologiei.

De ce este importantă media ultimului admis de anul trecut

Media ultimului admis de anul trecut reprezintă un indicator valoros, dar nu un garant absolut pentru 2026. Aceasta arată pragul minim la care un liceu a umplut locurile disponibile în etapa anterioară, oferind o orientare aproximativă asupra competitivității.

Repartizarea computerizată nu folosește direct mediile ultimului admis, ci poziția reală în ierarhia din 2026 și ordinea opțiunilor din fișă. Un elev cu media 9,40 poate intra la un liceu cu media ultimului admis 9,60 anul trecut dacă poziția lui actuală este favorabilă și opțiunile sunt bine alese. Invers, o medie mai bună nu garantează nimic dacă poziția în județ este mai slabă din cauza unui val de note mari.

Când are loc repartizarea computerizată la liceu

Repartizarea computerizată este etapa centrală a admiterii la liceu 2026 și are loc pe 22 iulie 2026. Algoritmul Ministerului Educației alocă locurile în funcție de media de admitere și de ordinea strictă a opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Calendarul admiterii arată astfel în acest moment:

9 iulie: Publicarea ierarhie de admitere

13-20 iulie: Completarea opțiunilor în fișe

22 iulie: Repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor

23-28 iulie: Depunerea dosarelor la liceele repartizate.

Ierarhia de admitere la liceu 2026 va fi publicată pe 9 iulie, până la ora 12:00, pe pe admitere.edu.ro.