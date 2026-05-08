La doar 12 ani, David Crăciun vizează un premiu Grammy și se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

David Crăciun vizează un premiu Grammy. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Pentru majoritatea elevilor de clasa a V-a, muzica este doar un fundal sonor pentru timpul liber. Pentru David Crăciun, un elev de 12 ani de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova, muzica dictează o rutină strictă, comparabilă cu cea a sportivilor de performanță. Capacitatea sa de a asimila, de a interpreta și de a stăpâni o scenă cu siguranța unui adult l-a scos rapid din rândul amatorilor, aducându-i recent includerea în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Proiectul, coordonat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, își propune să identifice și să susțină acele minți și talente capabile să reprezinte țara la cel mai înalt nivel internațional.

Deși a început cursurile de canto la vârsta de șapte ani, evoluția lui David a ars etapele obișnuite de formare. Faptul că sunetele și ritmul au fost mereu un limbaj nativ pentru el s-a tradus într-un șir impresionant de validări oficiale obținute în doar câțiva ani. Palmaresul său este deja un dosar solid de performanță, care include Trofeul Festivalului „Voice Up”, premiul al II-lea la „Golden Voices”, dar și distincții majore la festivaluri precum „Vocea Domnului de Rouă”, „Crai Nou” sau „ArtMusic Festival”. Ceea ce atrage însă atenția juriilor nu este doar acuratețea tehnică, ci autenticitatea și forța cu care reușește să transmită emoția dincolo de scenă.

Testul de maturitate artistică a fost, fără îndoială, concertul „Hollywood in Songs”. David a urcat pe scena Filarmonicii Oltenia alături de instrumentiștii de la Sympho Band și de Corala Academică, marcând o premieră absolută pentru instituție: a fost cel mai tânăr solist implicat într-un astfel de proiect muzical complex în ultimele două decenii. O asemenea performanță implică nu doar talent brut, ci capacitatea de a face față presiunii, de a respecta rigoarea unei orchestre și de a nu te lăsa copleșit de anvergura evenimentului.

Tânărul solist nu se mulțumește doar cu interpretarea, ci studiază pentru a-și compune propriile piese, având ca obiectiv pe termen lung câștigarea unui premiu Grammy. Prin promovarea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României validează exact acest tip de ambiție. Într-o industrie muzicală globală extrem de competitivă, România are nevoie de astfel de tineri care, păstrându-și echilibrul și pasiunile firești ale copilăriei, construiesc zi de zi, cu seriozitate, un parcurs capabil să redefinească standardele de excelență.





