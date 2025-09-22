Mesajul lui Nicușor Dan, aliniat cu „Proiect de țară – România 2050”, în deschiderea Forumului Studenților Români de Pretutindeni

Forumului Studenților Români de Pretutindeni

România are nevoie de un plan. Nu de o lozincă electorală, nu de un document uitat într-un sertar, ci de o viziune asumată și dusă mai departe indiferent de cine guvernează. Asta se simte din ce în ce mai mult și la nivel public, iar mesajul transmis de președintele țării la deschiderea Forumului Studenților Români de Pretutindeni subliniază exact această idee. „Fiți vocea care inspiră și unește, care arată cu onestitate ce nu funcționează și care cere mai mult de la clasa politică”.

În acest context, provocarea lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României prinde greutate. În cadrul Forumului, tinerii sunt invitați să gândească „Priorități pentru un plan de țară al României 2050”. Este o competiție de idei, dar și mai mult decât atât: un exercițiu de responsabilitate civică. Cea mai inovatoare propunere va fi premiată la finalul Forumului, însă miza reală nu este doar trofeul, ci modul în care aceste idei pot fi puse în mișcare.

Forumul reunește studenți români din țară și diaspora. În aceeași sală ajung experiențele celor care studiază la Cluj sau Iași și ale celor care învață la universități de top din Europa ori Statele Unite. Iar când astfel de tineri discută împreună despre viitorul României, rezultatul poate fi mai mult decât un exercițiu teoretic. Se creează o punte între generații, între cei care sunt încă pe băncile facultăților și decidenții politici sau sociali prezenți la Forum.

Tema „România 2050” ridică întrebări simple, dar esențiale: cum va arăta educația, ce loc va ocupa țara noastră în Uniunea Europeană și NATO, cum va reuși să își țină acasă tinerii talentați, cum va răspunde la provocările tehnologice și climatice? Tocmai de aceea, campania lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României nu este un simplu concurs, ci o invitație la a gândi în perspectivă.

De-a lungul anilor, numeroase „planuri de țară” au fost invocate, dar aproape niciunul nu a trecut testul timpului. Lipsa de continuitate și schimbările politice rapide le-au transformat în documente uitate. Acum, însă, ideea este să se pornească de jos, dinspre cei care vor trăi România anilor 2050. Dacă tinerii pot formula priorități clare, asumate și discutate în spațiul public, poate că există o șansă ca peste 25 de ani să vorbim despre o strategie națională dusă la bun sfârșit.

Pe scurt, Forumul Studenților Români de Pretutindeni nu mai este doar un eveniment de networking. Devine, prin campania „Proiect de țară – România 2050”, o încercare de a pune bazele unei conversații naționale care lipsește de prea mult timp.