Olimpicii din Alexandria, în vizită la universitățile din Cluj și Mureș: Elevii au fost răsplătiți pentru performanțele lor

4 minute de citit Publicat la 12:05 02 Noi 2025 Modificat la 12:12 02 Noi 2025

Olimpicii din Alexandria continuă seria vizitelor la marile centre universitare din țară, în cadrul programului "România Inteligentă", derulat de Antena 3 CNN. La Cluj-Napoca, tinerii au descoperit studiourile de televiziune și radio ale Facultății de Științe Politice și ale Comunicării, iar la Târgu Mureș au intrat în laboratoarele Universității de Medicină și Farmacie "George Emil Palade" și au vizitat Spitalul Oncologic Medex. O experiență care le-a dezvăluit cum arată performanța și munca în mediul universitar românesc.

Antena 3 CNN i-a adus pe olimpicii din Alexandria într-o vizită specială la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Elevii au fost primiți la Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării, unde, după prezentarea facultății, au avut ocazia să descopere studioul de televiziune și studioul de radio – spații moderne în care au trăit emoția transmisiunii în direct.

Corina Rotar, lector în cadrul Departamentului de Comunicare, PR și Publicitate – FSPAC: „Le-am descris pe scurt ce înseamnă această facultate, ce departamente avem, care sunt specializările, în ce limbi se poate studia aici și, poate chiar mai important, ce altceva pot face în afară de a merge la școală, la cursuri și seminare, ce alte activități există din zona aceasta extracurriculară, în ce se pot implica, ce competiții există, cum se pot dezvolta personal prin schimburi de experiență, de exemplu chiar în afara țării.”

Elevii s-au arătat entuziasmați de atmosfera și dotările moderne din studiourile de televiziune și radio.

Elev: „Mă fascinează aparatura și tot ce se întâmplă aici și chiar e foarte tare. Am intrat live, am vorbit cu colegii pe radio. Da, am fost eu și încă un coleg, am intrat la IF la radio și am văzut despre ce e vorba. Foarte interesant.”

La Cluj-Napoca, elevii olimpici au vizitat și Universitatea de Medicină și Farmacie, unde au descoperit laboratoarele, sălile de studiu și facilitățile moderne puse la dispoziția studenților. Mulți dintre ei au spus că visează să urmeze o carieră în medicină.

Elevă: „Mi-a plăcut tare mult faptul că am văzut tot felul de ateliere, iar cel mai mult mi-a plăcut cel în care ne-a arătat cum putem să imobilizăm zona cervicală a unui pacient care a suferit un accident de mașină și atelierul la care am învățat cum să resuscităm o persoană care a intrat în stop cardiac.”

Anca Buzoianu – rector UMF: „Din anul întâi, studenții noștri intră în contact cu pacienții, intră în contact cu centrul de simulare, unde învață deja să ofere manopere importante, cu ajutorul unor simulatoare foarte performante. Admiterea se face printr-un concurs, în aceeași zi cu admiterea la celelalte universități medicale, iar pentru elevii olimpici oferim locuri dacă au obținut premiul întâi în țară la olimpiadele de Biologie, Fizică, Chimie, Matematică sau Informatică.”

Această inițiativă le oferă copiilor o ocazie deosebită de a se conecta cu lumea academică și culturală, dezvoltându-și creativitatea prin intermediul tehnologiei.

Elevii olimpici și-au continuat vizita în cadrul universităților și au ajuns la Târgu Mureș, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade". Aici, tinerii au pășit pentru prima dată în laboratoarele universității, devenind, pentru o zi, adevărați exploratori ai medicinei.

Dr. Andrada Raicea, medic rezident anatomopatolog: „Viitorii noștri studenți – sperăm într-un număr cât mai mare – pot vizualiza, prin intermediul acestor evenimente, o mică părticică din ceea ce înseamnă să fii student la această universitate. Cu siguranță, indiferent de unde ar veni, colegii noștri mai mici au ce să vadă la Târgu Mureș.”

Elevă: „Când am ajuns la universitate, nu știu, n-am putut să rămân sită, trebuia să văd, să descopăr tot. Mai ales că sunt pasionată de biologie, pentru mine acesta a fost un vis din copilărie – să ajung aici.”

Grupul a vizitat apoi Facultatea de Medicină Dentară, unde le-au fost prezentate laboratoarele moderne și spațiile de lucru destinate viitorilor medici stomatologi.

În continuare, elevii s-au întâlnit cu rectorul Universității, profesorul Leonard Azamfirei, care le-a vorbit despre oferta educațională, performanțele instituției și importanța pasiunii în alegerea unei cariere medicale.

Olimpicii au avut ocazia să stea de vorbă și cu reprezentanții Ligii Studenților, care le-au împărtășit din experiența lor și le-au oferit sfaturi despre viața de student.

Vizita s-a încheiat la Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș, o unitate modernă care îmbină diagnosticul, tratamentul și suportul psihologic într-o singură structură.

Elevii au vizitat zona de imagistică medicală și tomografie computerizată și au primit explicații privind modul în care tehnologia contribuie la diagnosticarea rapidă și precisă a pacienților. Vizita la Spitalul Oncologic Medex a reprezentat o oportunitate rară de a pătrunde într-o lume profesională de înalt nivel, unde tehnologia și grija pentru oameni merg mână în mână.

Antena 3 CNN își continuă misiunea de a educa și inspira prin seria de evenimente desfășurate sub egida platformei "România Inteligentă". Este un eveniment de excepție, desfășurat pe parcursul a șapte zile, dedicat explorării și înțelegerii educației academice și culturale din România. Programul, susținut de Primăria Municipiului Alexandria, le oferă elevilor de top oportunitatea de a-și descoperi vocația și de a-și contura direcția profesională. Această călătorie unică se adresează copiilor și cadrelor didactice și îmbină învățarea cu distracția, prin vizite la unele dintre cele mai prestigioase centre universitare din vestul țării: Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Sibiu.