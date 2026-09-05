Peter Magyar anunță că Ungaria îi va primi pe bărbații ucraineni care fug din țară pentru a nu fi trimiși pe front

2 minute de citit Publicat la 12:16 05 Sep 2026 Modificat la 12:16 05 Sep 2026

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Foto: Getty Images

Ungaria va continua să acorde protecție bărbaților ucraineni aflați la vârsta de recrutare și care fug din țară pentru a nu fi trimiși pe front, relatează postul polonez TVP World.

Decizia anunțată de premierul ungar Peter Magyar intră în contradicție cu noile reguli emise de Uniunea Europeană pentru astfel de cazuri, adaugă sursa citată.

"Guvernul de la Budapesta va acționa în mod diferit. Ungaria va continua să ofere protecție bărbaților ucraineni apți de recrutare, în ciuda noilor restricții ale Uniunii Europene", a subliniat Magyar.

El a indicat că "mulți dintre cei aflați în această situație" sunt etnici maghiari din regiunea ucraineană Transcarpatia.

Peter Magyar: Facem uz de dreptul Ungariei de a acorda statutul de refugiat

"În urmă cu câteva săptămâni, Uniunea Europeană a decis că statutul de refugiat nu poate fi acordat bărbaților aflați la vârsta de recrutare, care fug de război. În ciuda acestui fapt, guvernul a decis să facă uz de dreptul Ungariei de a acorda un astfel de statut", a adăugat el.

Aproximativ 100.000 de etnici maghiari locuiesc în Transcarpatia, o regiune de la granița cu Ungaria.

Magyar a precizat că a ridicat problema în timpul discuțiilor purtate săptămâna aceasta cu președintele Consiliului European, António Costa. Premierul ungar a argumentat că este greșit să împiedici oamenii să părăsească o țară aflată în război.

Statele membre ale Uniunii Europebe au convenit în iulie să extindă protecția temporară pentru ucraineni până la 4 martie 2028.

Regulile, care au intrat în vigoare pe 5 august, interzic noile cereri de protecție temporară dacă solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile militare, conform legislației ucrainene.

Această prevedere a fost introdusă în urma solicitărilor din partea Kievului, deoarece țara se confruntă cu o lipsă de candidați pentru forțele de apărare, la mai bine de patru ani de la invazia Rusiei.

Ungaria a votat împotriva deciziei din iulie. Noua restricție nu îi afectează pe ucrainenii care primeau deja protecție temporară într-un stat UE înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Guvernul ucrainean a interzis ieșirea din țară a bărbaților peste 60 de ani imediat după invazia rusă

În urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Kievul a interzis majorității bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească țara.

Cei cu vârste de 25 de ani sau peste au fost supuși recrutării militare obligatorii. Guvernul ucrainean a relaxat o parte dintre aceste măsuri anul trecut.

Sub regimul fostului premier Viktor Orban, Ungaria oferise deja protecție temporară cetățenilor ucraineni, inclusiv bărbaților de vârstă militară.

De la înfrângerea electorală a lui Orbán - cunoscut drept apropiat al liderului rus Vladimir Putin - noul guvern de la Budapesta a căutat să-și consolideze legăturile cu Kievul și Bruxelles-ul, adoptând în același timp o linie mai dură față de Rusia.

La summitul NATO de la Ankara din iulie, Peter Magyar a descris Ucraina drept "victimă", iar Rusia drept "agresorul brutal".

De asemenea, guvernul său a ajuns la un acord cu Kievul în iunie cu privire la drepturile minorității maghiare din Transcarpatia, contribuind la atenuarea unei surse istorice de tensiuni între cele două țări.