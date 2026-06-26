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Posturi de lector de limba română scoase la concurs pentru universităţi din străinătate, inclusiv la Sfântul Scaun

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 13:22 26 Iun 2026 Modificat la 13:26 26 Iun 2026
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poza in care apar un profesor universitar si o studenta intr-un amfiteatru
Posturile sunt pe perioadă determinată, pentru anul universitar 2026-2027. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Institutul Limbii Române scoate la concurs mai multe posturi de lector de limba română la universităţi din străinătate şi Institutul Pontifical Oriental, potrivit Agerpres. Înscrierile sunt deschise până la 17 iulie.

Lista cu universităţile care au scos la concurs posturi de lector de limba română:

  • Universitatea din Geneva, Confederaţia Elveţiană;
  • Universitatea "Mohammed V" din Rabat, Regatul Maroc;
  • Universitatea "V. Brusov", Erevan – Armenia;
  • Universitatea "Sf. Chiril şi Metodiu" Veliko-Târnovo din Bulgaria;
  • Universitatea din Regensburg, Germania;
  • Universitatea din Helsinki - Finlanda;
  • Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris III, Franţa;
  • Universitatea din Delhi – India; Universitatea Trinity College Dublin – Irlanda;
  • Universitatea "A. Mickiewicz", Poznan, Polonia;
  • Universitatea "El Manar" din Tunis, Tunisia;
  • Institutul Pontifical Oriental, Sfântul Scaun.

Posturile sunt pe perioadă determinată, pentru anul universitar 2026-2027, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, pentru o durată totală de maximum 3 ani universitari.

"Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești prin: activităţi didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea de materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare ştiinţifică (participări/organizări de manifestări științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea la alte activităţi profesionale și culturale în comunitatea academică.

În vederea ocupării postului, candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele generale și specifice ale postului pentru care candidează", a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării într-un comunicat

Data limită de înscriere este 17 iulie, conform sursei citate. 

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Etichete: posturi limba romana concurs universitati inscrieri

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