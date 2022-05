Premieră în România! S-a deschis prima clasă în aer liber

Cu mese şi bănci printre copaci, tablă de scris, dar şi mochetă de exterior, noul spaţiu de învăţare este foarte popular printre elevi. Aceştia mărturisesc că şi-ar dori să studieze non-stop în natură.

Proiectul a fost făcut cu doar 3.000 de lei, bani obţinuţi de şcoala Tudor Arghezi din Capitală, după ce s-a clasat pe podium la un concurs de reciclare.

Spațiul a fost amenajat în cele două săptămâni de vacanță cu sprijinul părinților elevilor de la şcoala Tudor Arghezi din Capitală.

Cu acest prilej, copiii din clasa a IV-a au participat la prima ora de geometrie în aer liber.

"Am pus mocheta, după care am vopsit băncuţele şi mesele, pentru că am zis să le dau cu o vopsea specială pentru ploaie, să reziste mai mult timp. Am cumpărat acea perdea pe care am pus litere de plastic, să fie un pic mai veselă", a spus Georgeta Şerban, învăţătoare.

Orele în aer liber sunt încurajate şi de ministerul Educaţiei, însă doar în ''săptămâna verde'' , saptamână în care copiii discuta despre mediu și schimbările climatice.