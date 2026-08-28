Programul MyWaY al Fundației Dana Voiculescu: o iniţiativă educaţională care împlineşte visurile elevilor. Sursa foto: captură video

Programul MyWaY al Fundației Dana Voiculescu este o inițiativă educațională care îi ajută pe liceeni să își descopere vocația și să ia decizii informate privind viitorul lor profesional.

Programul le permite elevilor să își înțeleagă aptitudinile și interesele, pentru a-și alege cu încredere domeniul în care vor să se dezvolte. Doamna Profesor Dana Vasilescu, mentor vocațional, strateg de carieră, coordonator al programului My Way şi Președintă a Fundației Dana Voiculescu, a fost invitată, vineri dimineaţă, în studioul Antena 3 CNN. La discuţii au participat şi doi elevi care au parcurs cele 12 etape ale stagiului de orientare vocaţională, Mara Cernica şi David Maftei.

"Programul MyWay este un program de cosiliere vocaţională şi orientare în carieră, destinat tinerilor. În principal, tinerilor elevi de liceu care sunt în căutarea drumului profesional. Are două componente: cea profesională, care prespune întâlniri cu consilieri vocaţionali şi teste vocaţionale. De asemenea, partea cea mai motivantă pentru elevi este acest stagiu de practică. Timp de o săptămână, elevii au posibilitatea să stea lângă specialişti, să înţeleagă domeniul şi să vadă dacă ceea ce au ales este ce li se potriveşte", a afirmat prof. Dana Vasilescu.

"Medicina veterinară este vocaţia mea. Aveam nevoie de la acest program de o confirmare, că asta trebuie să fac", a afirmat Mara Cernica.

"Este un program superb. De mic îmi place aviaţia, dar n-am avut niciodată ocazia de a merge la simulator. A fost superb să văd Aviaţia aşa cum nu se vede. E super interesant", a spus şi David Maftei.

Iată care sunt paşii pe care trebuie să-i facă un elev de liceu pentru a se înscrie în programulş MyWay.

"Poate accesa site-ul nostru, acolo există un formular de înscriere. Prin completarea formularului care ajunge direct la noi, luăm legătura cu persoana respectivă şi le explicăm care sunt paşii necesari pentru a parcurge acest program", a explicat prof. Dana Vasilescu.