Proiect al Ministerului Educației: Anul şcolar viitor ar putea fi între 7 septembrie şi 18 iunie. Modificări la vacanţe şi examene

Ministerul arată că principala noutate față de anii anteriori este legată de vacanța aflată la decizia inspectoratelor școlare. sursa foto: Getty

Cursurile anului școlar 2026–2027 ar urma să înceapă pe 7 septembrie 2026 și să se încheie pe 18 iunie 2027, potrivit unui proiect privind structura viitorului an școlar, pus în consultare publică vineri de Ministerul Educației și Cercetării, relatează Agerpres.

Conform documentului, elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile pe 11 iunie 2027, iar cei din clasa a XII-a pe 4 iunie 2027, pentru a permite organizarea examenelor naționale.

Ministerul arată că principala noutate față de anii anteriori este legată de vacanța aflată la decizia inspectoratelor școlare, al cărei interval se restrânge de la trei săptămâni posibile la două.

„Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Instituția explică faptul că alegerea intervalelor 22 – 28 februarie sau 1 – 7 martie 2027 urmărește un echilibru mai bun între perioadele consecutive de cursuri, astfel încât elevii să nu aibă segmente prea lungi fără pauză.

În stabilirea acestei structuri au fost luate în calcul mai multe elemente legate de examenele naționale. Ministerul menționează perioada de desfășurare a probelor de competențe ale examenului de bacalaureat 2027, programate în ultimele două săptămâni de cursuri, precum și organizarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a probelor scrise ale bacalaureatului în cele două săptămâni de după finalizarea cursurilor.

În acest context, Ministerul Educației și Cercetării subliniază că o eventuală începere a anului școlar pe 14 septembrie, în loc de 7 septembrie, ar fi dus la prelungirea cursurilor până pe 25 iunie și la decalarea cu o săptămână a examenelor naționale. De asemenea, structura propusă permite organizarea simulărilor pentru evaluarea națională și bacalaureat în luna martie 2027.

Instituția mai precizează că perioadele menționate pentru examene au caracter orientativ, urmând ca datele exacte să fie stabilite ulterior, prin documente separate, după finalizarea procesului de transparență decizională.

„Forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027 va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS)”, arată Ministerul Educației și Cercetării.