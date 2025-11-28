Proiect legislativ: Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli

Disciplina are caracter formativ şi preventiv / Sursa foto: Profimedia

Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în curriculumul naţional, potrivit unei propuneri legislative aflată în dezbatere publică la Camera Deputaţilor, potrivit Agerpres.

Potrivit proiectului, „începând cu anul şcolar 2026-2027, în planurile-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial se introduce disciplina, "Educaţie emoţională şi nonviolenţă". Disciplina are caracter formativ şi preventiv, vizând dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor, rezolvarea paşnică a conflictelor şi cultivarea empatiei, precum şi promovarea unui climat şcolar pozitiv”.

Ministerul Educaţiei stabileşte, prin ordin, programele şcolare şi competenţele specifice corespunzătoare fiecărui ciclu de învăţământ, asigurând aplicarea uniformă în toate unităţile de învăţământ. Implementarea disciplinei "Educaţie emoţională şi nonviolenţă" se desfăşoară cu o durată de minimum o oră pe săptămână, în limitele prevăzute de planurile-cadru aprobate.

Activităţile menţionate se pot desfăşura în cadrul orelor dedicate disciplinei sau integrate în alte discipline socio-umane, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, potrivit proiectului.

Unităţile de învăţământ pot colabora cu psihologi şcolari, consilieri educativi şi experţi în educaţie emoţională pentru dezvoltarea conţinuturilor şi activităţilor didactice, iar personalul didactic din învăţământul primar şi gimnazial beneficiază de programe de formare acreditate, axate pe dezvoltarea competenţelor de educaţie emoţională, comunicare nonviolentă şi gestionare a conflictelor, în cadrul formării continue.

Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din învăţământul Preuniversitar, elaborează şi implementează aceste programe, în colaborare cu instituţii de învăţământ superior, organizaţii profesionale şi parteneri internaţionali, mai prevede propunerea legislativă iniţiată de cinci deputaţi şi senatori AUR, S.O.S. România şi neafiliaţi.