Ministrul Educației a găsit soluția pentru bursele studenților: ”Am identificat fondurile, urmează să obținem aprobarea Comisiei”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că a identificat fondurile pentru a putea susține bursele studenților. FOTO facebook Universitatea Bucuresti

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că a identificat fondurile pentru a putea susține bursele studenților din fonduri europene și că urmează să obțină aprobarea de la Comisia Europeană.

„Eu sunt optimist că din 1 ianuarie vom aduce în jur de 60 de milioane de euro”, a spus Daniel David, pe pagina de facebook a Ministerului Educației.

„Cred că vestea cea mai bună este că astăzi (n. red miercuri, 19 noiembrie) a avut loc o discuție la nivel de experți între Ministerul Educației și Cercetării și MIPE, ministerul care se ocupă cu fonduri europene. Am identificat fondurile pentru a putea susține bursele studenților din fonduri europene”, a spus ministrul Educației miercuri seara.

El a explicat că urmează procedurile pentru aprobarea Comisiei Europene și a spus că e vorba despre o sumă „în jur de 60 de milioane de euro”, care să susțină bursele sociale, de performanță și excelență.

„Începem demersurile în două variante: să creăm procedurile în cadrul ministerului, să obținem aprobarea Comisiei, iar eu sunt optimist că din 1 ianuarie vom aduce în jur de 60 de milioane de euro. O să vedem, nu spun o sumă precisă. Este o sumă consistentă care va contribui la bursele sociale, astfel încât mulți din banii care sunt acum investiți de Minister și de universități în bursele sociale să poată să meargă să susțină și burse, mai multe burse de performanță, burse de excelență, iar fondurile specifice universităților, din veniturile proprii, să poată să fie duse și în zona studenților care nu sunt eligibili prin noile reglementări mă refer, de exemplu, la studenții cu taxe sau să acopere 12 luni și nu 10 luni bursa pe parcursul anului”, a spus David.

Declarațiile despre bursele studenților, de la min. 17.40