Daniel David, despre integrarea Educației în Strategia Națională de Apărare: Analfabetismul funcţional, un risc de securitate naţională

1 minut de citit Publicat la 13:18 27 Noi 2025 Modificat la 13:18 27 Noi 2025

Ministrul Educaţiei, Daniel David. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Ministrul Daniel David consideră că integrarea Educaţiei şi a Cercetării (Ştiinţei) în Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030 este fundamentală pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, conform Agerpres.

"În esenţă, integrarea Educaţiei şi a Cercetării (Ştiinţei) este fundamentală, pentru a ne dezvolta ca o societate bazată pe cunoaştere: fără cercetare devenim o colonie ştiinţifică/tehnologică, iar fără educaţie devenim o civilizaţie eşuată sub obscurantism.

În consecinţă, nu este un secret că am considerat analfabetismul funcţional un risc de securitate naţională, focalizându-mi o mare parte din resursele mandatului de ministru pe lupta împotriva acestui risc, atât direct (prin reforme care îl vizează - exemplu: învăţare remedială, reducerea abandonului şcolar), cât şi indirect (prin reforme care întăresc alternativa - exemplu: reforma curriculară cu impact asupra calităţii educaţiei, gândire critică/metode moderne de învăţare)", afirmă Daniel David într-un comunicat remis joi presei.

În opinia sa, Ministerul Educaţiei şi Cercetării este cel mai important minister al unei ţări, deoarece generează cunoaşterea prin cercetare-dezvoltare-inovare.

"Viziunea mea este că Ministerul Educaţiei şi Cercetării este cel mai important minister al unei ţări, deoarece aici se generează cunoaşterea prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi se diseminează apoi prin educaţie, astfel încât educaţia poate să fie utilizată de toţi ceilalţi pentru a avea o societate bazată pe cunoaştere, cu impact asupra bunăstării şi calităţii vieţii noastre. Iar cunoaşterea este antidotul vremurilor noastre la atacul pseudoştiinţei asupra civilizaţiei şi democraţiei, în timp ce analfabetismul funcţional este virusul potenţial mortal al societăţii bazate pe cunoaştere", a subliniat David.

Potrivit acestuia, în funcţie de modul de operaţionalizare, Educaţia-Cercetarea "ajută" o societate să prospere sau să se menţină în subdezvoltare, uneori chiar "să se prăbuşească sub obscurantism".

"Mă bucur că Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030 a inclus această viziune şi le mulţumesc Preşedintelui şi CSAT pentru susţinerea acesteia. Urmează acum să detaliem componenta de educaţie-cercetare în planuri concrete de acţiune", a adăugat ministrul Educaţiei şi Cercetării.