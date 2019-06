Rezultate la Evaluarea Naţională 2019. Cum se calculează MEDIA DE ADMITERE LA LICEU

Cum se calculează MEDIA DE ADMITERE LA LICEU. Rezultatele la Evaluarea Naţională vor fi făcute publice marţi, până la ora 12.00.



Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, tot marţi se vor putea depune contestaţii, între orele 14.00 şi 20.00.



Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 29 iunie.



La sesiunea din acest an s-au înscris peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a.



Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2019

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a.