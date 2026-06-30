Rezultatele la Evaluarea națională au fost publicate: 79% dintre candidați au obţinut medii mai mari sau egale cu 5

1 minut de citit Publicat la 18:45 30 Iun 2026 Modificat la 18:47 30 Iun 2026

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în perioada 1 - 3 iulie. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți după-amiaza că 79% dintre candidații de la Evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5, rezultatele fiind publicate la ora 17:00, potrivit Agerpres. După publicarea rezultatelor, elevii care consideră că notele nu reflectă corect evaluarea își vor putea vedea lucrările și vor putea solicita recorectarea acestora prin depunerea unei contestații. Notele finale vor fi făcute publice pe 8 iulie. În continuare, candidaţii vor parcurge etapele admiterii la liceu, proces care debutează cu completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată.

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 113.192 de elevi (79%). Șapte elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Astfel, la Limba și literatura română 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5. Un număr de 398 de elevi au primit nota 10 (zece).

La Matematică, 106.505 elevi (74,3%) au primit note mai mari sau egale cu 5. 102 elevi au fost notați cu 10.

La Limba și literatură maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceștia, 86 de elevi au obținut nota 10).

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă opt elevi - lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei.

Rezultatele au fost afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații.

În situația în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că sunt informați cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate miercuri, 8 iulie.