România a investit 550.000 de lei în singurul liceu românesc din Cernăuți

sursa foto: Facebook / Liceul „Alexandru cel Bun” Cernăuți

Autoritățile române au investit 550.000 de lei în modernizarea cantinei de la Liceul Alexandru cel Bun, singurul liceu cu predare în limba română din Cernăuți, Ucraina, relatează Agerpres.

Unitatea de învățământ, considerată una dintre cele mai importante școli ale comunității românești din Ucraina, a beneficiat de o finanțare de 300.000 de lei din partea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid, destinată dotării cantinei și sălii de mese, precum și de 250.000 de lei alocați de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, pentru lucrările de reparații ale spațiului.

Recepția lucrărilor a avut loc miercuri, în prezența consulului general al României la Cernăuți, Irina Stănculescu, și a viceguvernatorului regiunii Cernăuți, Roman Greba.

„Este un lucru care ne-a creat condiţii foarte bune pentru elevii noştri care vor avea posibilitatea să ia masa în condiţii moderne. Vrem să mai amenajăm şi sala de sport, cu tot cu vestiare, dar şi biblioteca şi sperăm să obţinem sprijin şi pentru acestea”, a declarat directorul liceului, Ion Ignat.

Liceul „Alexandru cel Bun”, unde învață în prezent 424 de elevi, este singura unitate de învățământ liceal din orașul Cernăuți care oferă educație în limba română.