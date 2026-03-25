Simulare Bac 2026, proba la alegere a profilului. Au fost publicate subiectele și baremele

Publicat la 16:29 25 Mar 2026 Modificat la 16:29 25 Mar 2026

Peste 111.100 de elevi au participat miercuri la simularea probei la alegere a profilului din cadrul examenului naţional de Bacalaureat 2026, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Proba s-a desfăşurat în 1.368 de unităţi de învăţământ liceal, reprezentând 95,87% din total celor care organizează examenul de Bacalaureat.

În urma unor tentative de fraudă au fost eliminaţi opt elevi. Au absentat din liceele care au organizat simularea aproximativ 26.600 de elevi de clasa a XII-a.

Un număr de 59 de licee (4,13%), cu un număr total de peste 6.400 de elevi de clasa a XII-a, nu au organizat simularea probelor scrise.

Ultima probă scrisă din cadrul acestei simulări, la Limba şi literatura maternă, va avea loc joi.

Elevii vor afla rezultatele, individual, în data de 3 aprilie.