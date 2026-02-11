Studenții la Medicină sunt revoltați de propunerea lui Bolojan de a lucra câțiva ani în România după ce termină facultatea: „E aiurea”

Studenții de la Medicină spun că ar fi discriminați de o asemenea măsură / foto: Getty Images

Propunerea lui Ilie Bolojan ca absolvenții de Medicină să aibă obligația să profeseze câțiva ani în România îi revoltă pe studenți. Tinerii susțin că ar lucra fără probleme în spitalele din țară dacă ar avea condiții de muncă decente. Deși sunt conștienți că există deficit de cadre medicale, studenții de la Medicină spun că ar fi discriminați de o asemenea măsură.

„Studii făcute la bugetat, rezidențiat plătit de statul român, ai o obligație față de țara asta și cel puțin câțiva ani de zile, 2-3-4 ani trebuie să lucrezi undeva în România”. Aceasta este declarația premierului Ilie Bolojan care a provocat aplauze în Parlament și indignare printre studenți.

„Nu cred că există cineva care își dorește să plece doar ca să plece. Adică lumea pleacă în căutare de condiții mai bune”, spune o studentă.

„N-ai medicamente, n-ai echipamentul. E aiurea, e o porcărie”, spune un alt student.

Alți studenți susțin că nu există suficiente posturi pentru medici, mai ales după absolvire.

„Nu mi se pare neapărat corect, având în vedere totuși condițiile din sistemul medical românesc, având în vedere lipsa substanțială de posturi”, a declarat o altă studentă.

Alții susțin însă că experiența acumulată în străinătate i-ar ajuta să facă performanță la revenirea în țară.

„Sunt admisă la buget și practic statul în finanțează 6 ani de facultate. Da, dar practic noi putem să plecăm în străinătate și apoi să ne întoarcem cu un cumul de cunoștințe care să ne ajute”, susține o altă studentă.

Și rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București atrage atenția că o astfel de măsură contravine legislației europene și ar determina și mai mulți tineri să plece să studieze și să profeseze în străinătate.

În schimb, consiliera premierului invocă lipsa de medici specialiști în spitalele din România.

„Trebuie luat în calcul criteriul trasabilității, pentru că este extrem de important ca specializările care se dobândesc prin educație să se regăsească ulterior și pe piața muncii”, a declarat Luciana Antoci, consilier de stat.

Deși premierul a declarat că din 7.000 de absolvenți, doar 1.000 lucrează în sectorul public. Experții în educație susțin că sunt puțin tinerii care pleacă din țară imediat după terminarea Facultății de Medicină.

„Vorbim de 87,2 dintre absolvenții de Medicină care se regăsesc cu contract individual de muncă în piața muncii din România, la 2 ani după terminarea facultății”, a declarat Daniela Vișoianu, expert în educație.

Medicii rezidenți au reacționat și au transmis premierului că libera circulație a forței de muncă e un drept fundamental, nu o opțiune politică.