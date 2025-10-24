Trendul ,,6-7”: Cum reacționează profesorii la noua expresie a generației Alpha. „E ca o ciumă, un virus a pus stăpânire pe mintea lor”

Grup de prieteni. Foto: GettyImages

De la „skibidi toilet” la „6-7”, generația Alpha și-a creat un nou limbaj care bântuie holurile școlilor. Expresia este strigată de elevi ori de câte ori aud numerele 6 sau 7, fie că e vorba de pagina 67 din manual, de minutele rămase până la pauză, sau pur și simplu de orice altceva, potrivit CNN.

„Este ca o ciumă, un virus care a pus stăpânire pe mintea acestor copii,” a declarat Gabe Dannenbring, profesor de științe în Dakota de Sud, a cărui clasă atinge recordul de 75 de strigăte „6-7” pe zi.

Lipsa de semnificație a expresiei este denumită „albire semantică” de către lingviști, un proces prin care o frază este separată de contextul său original și ajunge să nu mai însemne nimic.

Deși nu are un sens clar, expresia a devenit virală după ce a apărut în cântecul „Doot Doot (6 7)” al rapperului Skrilla și a fost popularizată pe TikTok de baschetbalistul Taylen Kinney.

Longevitatea fenomenului și rezistența elevilor

Reacția adulților, în special a profesorilor, este cea care pare să mențină longevitatea expresiei, spun specialiștii. Taylor Jones, lingvist, susține că respingerea adulților și atitudinea lor negativă față de fenomen îi prelungește viața, iar interdicțiile stricte duc la un „act de rezistență” din partea elevilor.

Tocmai de aceea, unii profesori au adoptat o strategie de contraatac: folosesc ei înșiși expresia pentru a o scoate din uz!

Un profesor de cor din Michigan a introdus expresia ,,6-7" într-un cântec de încălzire, alături de alte slang-uri populare precum „rizz” și „skibidi”. „Cel mai simplu mod de a o anihila este ca profesorii să spună că e cool,” explică acesta.

În ciuda temerilor că astfel de expresii reprezintă un brainrot digital, experții reamintesc că fiecare generație își inventează propriul slang și că acest fenomen nu este nou în rândul tinerilor.

Cu toate acestea, „6-7” ar putea să fie pe cale de dispariție. În timp ce unii elevi încep să își dea ochii peste cap la auzul expresiei, un posibil înlocuitor deja se conturează. Un alt număr lipsit de sens, 41.

Influența rețelelor sociale asupra limbajului de zi cu zi

„Cultura internetului schimbă limba engleză, iar efectul este fascinant de observat și de capturat în dicționar”, a declarat Colin McIntosh, managerul programului lexical al Dicționarului Cambridge, potrivit Euronews.

Potrivit specialiștilor, noile cuvinte cuvinte arată măsura în care cultura internetului și influența TikTok asupra limbii engleze este departe de a fi trecătoare.

În 2025, Dicționarul Cambridge a adăugat oficial peste 6.000 de cuvinte noi, inclusiv slang-uri preluate de pe rețelele sociale. „Skibidi”, „delulu” și „tradwife”, sunt doar câteva exemple.