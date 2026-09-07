Un elev a făcut praf discursul ministrului Dimian chiar la deschiderea școlii. "Nu a vorbit despre problemele astea"

Un elev din Ploieşti i-a cerut demisia ministrului Educației în prima zi de școală. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Agerpres

Un licean din Ploieşti i-a cerut demisia ministrului interimar al Educației în timpul discursului acestuia la festivitatea de deschidere a noului an şcolar organizată la Liceul tehnologic "Elie Radu". Elevul l-a acuzat pe Mihai Dimian că nu face nimic pentru a rezolva problemele din învățământ. "Sistemul de învăţământ este înecat într-un fum de ţigară. Nu a vorbit despre problemele astea. A vorbit doar despre investiţii. Nu trebuie să investeşti milioane de euro ca să-i înveţi pe copii drepturile lor", a precizat adolescentul.

Prezent luni, la Ploieşti, la festivitatea de deschidere a anului şcolar organizată la Liceul tehnologic "Elie Radu", ministrul Educației i-a îndemnat pe elevi, să vină la școală, spunând că "educația este cheia care le deschide poarta către lume". Unul dintre liceenii prezenţi la ceremonia de deschidere a anului şcolar 2026 - 2027 i-a cerut demisia ministrului interimar al Educației, Mihai Dimian.

"Cer demisia ministrului, pentru că sistemul de învăţământ este înecat într-un fum de ţigară. Sistemul de învăţământ este înecat într-un fum de ţigară. Este fum în lume şi nu ne ştim drepturile, nu ştim cum funcţionează ţara, cum funcţionează Parlamentul. Nu ştim cum să ne apărăm când mergem la locul de muncă, ce abuzuri sunt, cum e legea, ce îţi face ITM-ul şi aşa mai departe", a subliniat liceanul, care avea în mâini o foaie dintr-un caiet de matematică, pe care era scris mesajul: "Demisia!", aşa cum se poate observa în video-ul de mai jos.

Ulterior, băiatul a mai menţionat următoarele aspecte: "N-a vorbit despre problemele astea, eu m-am uitat la conferinţele de presă, am ascultat şi discursul lui, dar nu a vorbit despre problemele astea. A vorbit doar despre investiţii. Nu trebuie să investeşti milioane de euro ca să-i înveţi pe copii drepturile lor".

Mihai Dimian: "Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume"

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, le-a dat elevilor de la Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" din Ploiești propriul exemplu, cel al unei persoane care nu a provenit dintr-o familie bogată, dar căreia educaţia i-a oferit posibilitatea de a vedea lumea şi de a-şi construi o carieră, conform Agerpres.

"Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume, o lume mult mai mare decât vă închipuiți, mult mai mare decât locul în care v-ați născut, decât locul în care vă aflați acum și în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina. Însă totul pornește de la un lucru simplu: să veniți la școală. În fiecare zi. Veniți la școală! Nu va fi un drum ușor.

Abandonul școlar nu este, sub nicio formă, soluție. Este, din contră, problema pentru viața voastră. Aveți un potențial extraordinar și aveți datoria de a-l descoperi și a-l pune în valoare. Aveți o datorie față de voi, în primul rând. Și vedeți, acum, în timpul școlii, aveți în fața voastră o foaie albă, pe care voi vă scrieți viitorul. Poate că unii veți ajunge ingineri, unii profesori, unii medici, poate că alții veți ajunge antreprenori de succes sau tehnicieni foarte buni. (...) Important, însă, este că prin educație aveți libertatea de a alege și de a fi fericit. Această libertate se câștigă prin educație", a spus Mihai Dimian, care a participat la festivitatea de deschidere a anului școlar la Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" din Ploiești.

Mihai Dimian a dezvăluit în timpul discursului că unul dintre motivele pentru care a venit la Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" din Ploiești este că aici se dezvoltă învățământul dual, conform Agerpres.

Învățământul dual care permite, în egală măsură, activitatea la școală și activitatea la operator economic, o implicare mult mai activă a operatorului economic. Și sperăm că, ușor, ușor, învățământul tehnologic, în 2-3 ani de zile, va fi acaparat, între ghilimele, de învățământul dual. Și aveți mare încredere în acest lucru (...). Eu văd la nivel de țară că s-au dezvoltat peste 700 de ateliere în liceele tehnice, că s-au dezvoltat peste 4.000 de laboratoare, că vorbim de laboratoare de știință, că vorbim de laboratoare IT, ați auzit de smart lab-uri. Folosiți toate aceste resurse împreună cu profesorii dumneavoastră", a mai spus acesta.

Ministrul interimar al Educației le-a oferit elevilor în dar un glob pământesc.

"Eu v-am adus un mic dar, este simbolic, dar sper să-l puneți la intrarea în școală, să vă aducă aminte de acest lucru, să vă reamintească în fiecare zi ceea ce v-am spus la început, că locul din care porniți este un glob și sigur că suntem într-un punct mic pe acest glob, dar locul din care porniți în această viață nu vă hotărăște locul în care puteți ajunge", a conchis Mihai Dimian.