Un român student la Cornell University a obținut medalia de aur la astronomie și argint la fizică: „Există speranță pentru cercetare”

La doar 20 de ani, un tânăr din Galați reușește să ducă numele României pe podiumurile mondiale ale științei. Mendel Emanuel Mendelsohn, astăzi student la Cornell University, în Statele Unite, are deja cinci medalii internaționale în palmares – două de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică și trei de argint la olimpiadele de fizică. Performanțele sale i-au adus un loc în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cornell, universitatea unde studiază, nu este o instituție oarecare. Face parte din prestigiosul grup Ivy League și este recunoscută pentru cercetările de vârf în științe aplicate. Printre absolvenți se numără nenumărați laureați ai premiului Nobel, iar campusul e un loc unde inovația e la ordinea zilei. Pentru un student român, admiterea aici nu înseamnă doar o validare a talentului, ci și un bilet către cea mai competitivă comunitate științifică din lume.

Povestea lui Mendel nu a început însă la New York, ci acasă, în Galați. Încă din copilărie, era fascinat de matematică și de experimentele din laborator. A urmat Liceul Internațional de Informatică din București, una dintre pepinierele olimpicilor români, unde și-a cultivat pasiunea pentru fizică și astronomie. În doar doi ani, a reușit să câștige aur la competiții organizate pe continente diferite – India și Brazilia – și să se claseze printre cei mai buni la fizică în Europa și Asia.

Deși a plecat să studieze peste ocean, Mendel nu și-a uitat țara. Spune clar că își dorește să revină și să contribuie la cercetarea românească:

„Există speranță pentru cercetare în România”. Declarația lui nu e un simplu slogan – e convingerea unui tânăr care a văzut cum funcționează marile centre universitare și care crede că și aici se poate construi ceva solid, dacă există sprijin și continuitate.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” tocmai pentru că simbolizează direcția pe care țara are nevoie să o urmeze: investiția în educație, în știință și în mințile care pot schimba viitorul. La fel ca alți tineri selectați, Mendel devine un ambasador al performanței și o sursă de inspirație pentru elevii care astăzi își descoperă pasiunile la orele de fizică sau astronomie.

Pentru România, fiecare medalie de aur sau de argint câștigată de Mendel este mai mult decât un trofeu individual – este dovada că avem tineri capabili să joace la cel mai înalt nivel al științei mondiale.