Viktor Orban l-a numit pe Boloni "o legendă a sportului maghiar", apoi l-a lăudat pentru lansarea filmului său

2 minute de citit Publicat la 22:54 03 Noi 2025 Modificat la 22:54 03 Noi 2025

Viktor Orban l-a numit pe Boloni "fotbalist ungur", apoi l-a lăudat pentru lansarea filmului său. "O legendă a sportului maghiar". FOTO: Hepta

Premierul maghiar l-a lăudat pe Laszlo Boloni după lansarea filmului autobiografic "Boloni – Legenda care unește", ce urmează să intre şi în cinematografele din Ungaria, din 5 noiembrie. Documentarul a avut premiera în județul Mureş, în octombrie. Orban a spus despre antrenorul de 72 de ani că este "o legendă a istoriei sportului maghiar" şi "după Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Europene", deşi Boloni a fost primul jucător care a atins 100 de selecţii pentru naţionala României.

”Este legendar și pe marele ecran! László Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvanian, o legendă a istoriei sportului maghiar. După Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Europene.

Filmul este nostalgie și un suvenir pentru noi, o privire asupra epocii eroice pentru posteritate. Astăzi este marea premieră, iar din 6 noiembrie putem face cu toții parte din viața legendei”, a postat Viktor Orban pe Facebook, alături de o fotografie în care apare alături de Boloni și mesajul scurt "Boloni în cinematografe".

Documentarul care prezintă viaţa lui Boloni va fi lansat pe 5 noiembrie la Budapesta, iar la Bucureşti - pe 16 noiembrie.

Loţi Boloni a adunat 102 selecții pentru naționala României şi a marcat 23 de goluri pentru tricolori. El a antrenat și selecționata de fotbal a României în perioada 2000 – 2001.

Boloni, impresionat de mama lui în film

Întrebat ce anume i-a plăcut cel mai mult în film, Bölöni a spus că a fost impresionat de mama sa, ajunsă la vârsta de 101 ani.

"Cel mai mult mi-a plăcut de maică-mea, care acum are 101 ani și tot cu aceeași ardoare îi iubește și-i ocrotește pe cei doi copii ai săi, ca și cum am avea 6 și 10 ani (...).

Mi-aș dori să stau în fața dumneavoastră și a publicului ca un om puternic, care rezistă și nu are momente dificile, eu nu sunt ăsta. Chiar dacă așa cred că îmi ascund foarte bine sentimentele (...). În schimb sunt două teme care, indiferent ce fac, mă pun în dificultate. Una când este vorba despre părinți.

Acolo am dificultăți, iar pe urmă când sunt adresate aplauze apropiaților mei și mie. Ca o paranteză, soția mea a fost actriță la Târgu Mureș, iar eu am fost la o premieră la Teatrul Național, la mijlocul rândului - șase, șapte, nu are nicio importanță (...).

Soția mea a jucat rolul principal și a primit aplauze foarte insistente și eu nu am putut să rezist lacrimilor. Și de atunci, tot timpul când mergeam la teatru eram pe primul scaun, ca să pot să o ușchesc dacă simt că am probleme'", a spus László Bölöni.