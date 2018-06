Elena Udrea a explicat de ce a cerut statut de refugiat politic în Costa Rica

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a condamnat-o definitiv, marţi, pe fostul ministru Elena Udrea la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute” pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Fostul ministru al Turismului a explicat, recent, de ce a cerut în Costa Rica statut de refugiat politic.

„Motivaţia pe care eu am oferit-o şi aprobat-o în faţa autorităţilor din Costa Rica fiind abuzurile care se petrec în România. Am arătat toate lucrurile pe care le-am văzut cu toţii în ultimii ani: existenţa unei grupări formate din foşti şi actuali generali SRI, şefii Justiţiei din România, şefii Parchetelor, judecători din instanţele de judecată. O grupare care foloseşte Justiţia pentru a-şi elimina adversarii. Am arătat cazuri concrete de oameni care au fost condamnaţi doar pentru că au fost adversari ai acestui sistem creat în ultimii ani în România. Am arătat cum judecătorii sunt numiţi în funcţii la recomandarea generalilor SRI. Am spus despre cazul meu particular, de ce eu simt că în România îmi sunt încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale, de ce îmi este încălcat dreptul la un proces echitabil, cum sunt schimbaţi judecătorii în funcţie de opiniile pe care şi le exprimă în proces. Toate abuzurile care mi s-au întâmplat de când a început această nebunie, această luptă a mea cu Kovesi şi cu toţi acoliţii lor, ia în baza acestor documente şi probe, inclusiv documente internaţionale în care România este condamnată pentru abuzurile şi încălcările drepturilor şi libertăţilor fundamentale, am fost audiată”, a explicat Elena Udrea.