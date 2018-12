Elena Udrea, despre întoarcerea în România: „Aici, în Costa Rica, lucrurile sunt foarte sensibile și nu aș vrea să încurc ce am de făcut aici”

Elena Udrea a fost eliberată din închisoarea din Costa Rica, după trei luni petrecute acolo. Fostul ministru a vorbit la Antena 3 despre abuzurile la care fost supusă de către autoritățile din România în tot acest timp.

„Eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc prin lume, ci pentru că era evident și acum e evident, cu tot ce s-a întâmplat, cu această decizie a Curții Constituțională care a desființat atâtea hotărâri ale ÎCCJ, printre care și a mea și a Alinei Bica. E clar că am avut dreptate și că am fost țintele unui abuz în țara noastră. Vom vedea ce se întâmplă, depinde foarte mult de ce se întâmplă și în România”.

„Ca urmare a deciziei CCR, nu aveau e ales. Dar faptul că trei ani de zile s-au făcut aceste abuzuri, faptul că s-a încălcat lege și s-au format aceste complete de judecate, prin faptul că președintele acestui complet era numit întotdeauna fie președintele Înaltei Curți, fie adjunctul, era evident că erau complete de comandă. Dacă nimereai pe culoar, așa cum am nimerit eu, spre exemplu, nu aveai nicio șansă la o judecată corectă. Nu aveam cum să fiu judecată corect cu Ionuț Matei, în completul meu de judecată, sau cu doamna Simona Popescu. Iar lucrul acesta a fost constatat în mod absolut curajos de CCR. Eu mă bucur că în cazul meu întâi s-a dat un termen de 28 ianuarie. Gândiți-vă ce abuz.. să rămâi cu o hotărâre declarată nulă de CCR în arest încă o lună și ceva, cât ar fi trebuit să rămân eu dacă nu se dădea un termen a doua zi după ce am avut această judecată. A doua zi, ca să se pună în acord cu alte cereri făcute în dosarul Gala Bute, am fost și eu judecată și mi s-a suspendat sentința penală. În felul acesta am putut să fiu eliberată și acum să fiu acasă, chiar în Ajun de Crăciun”, a explicat Udrea.

„Acest sistem prin care adversarii puterii oculte din România sunt executați sau erau executați, și anume un dosar creat la SRI, preluat de DNA-ul lui Kovesi și apoi trimis la ÎCCJ, unde completurile de cinci judecători dădeau sentințe la comandă, era un sistem foarte bine pus la punct în care adversarii sistemului ocult erau executați și scoși din joc, fără nicio șansă la o judecată corectă. Motivul era acesta.. de a lăsa cale liberă sistemului condus multă vreme de Coldea, de Kovesi, de doamna Stanciu în strategia lor de a conduce România în mod ocult și ilegal”, a mai spus fostul ministru.

Citiți și Elena Udrea, despre momentul arestării în Costa Rica: „Alina Bica a fost luată de pe stradă, i s-a pus pistolul la cap”

Elena Udrea a spus că nu știe exact când se va întoarce în România.

„Vom vedea, copilul deocamdată nici nu are pașaport. Eu sunt refugiat pe considerente politice cu statut provizoriu. Vom vedea, nu aș vrea să spun mai multe lucruri acum pentru că aici, în Costa Rica, lucrurile sunt foarte sensibile și nu aș vrea să încurc ce am de făcut aici. Vom vedea zilele următoare.

Nu e vorba de frică, însă trebuie să am o analiză corectă asupra ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă că această decizie a Înaltei Curți schimbă neapărat lucrurile pentru că aceiași judecători vor judeca din nou cauzele. Faptul că s-au desființat niște decizii nu înseamnă că neapărat s-a schimbat totul, au rămas aceiași judecători”, a afirmat Udrea.

Citiți și Elena Udrea, prima declarație în direct la Antena 3, după ce a fost eliberată din închisoarea din Costa Rica: „A fost o experiență foarte grea. Cel mai greu de suportat a fost că nu eram cu copilul meu”

Fostul ministru al Turismului a fost eliberat din închisoare, după ce judecătorii au decis suspendarea pedeapsei de șase ani de închisore în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în timp ce Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, ambii în dosarul "Gala Bute".