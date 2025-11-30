Elevii Școlii de Poliție din Câmpina nu revin la cursuri marți, din cauza crizei apei de la Paltinu

30 Noi 2025

sursa foto: Facebook / Irina Nistor

Elevii Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina nu vor reveni la cursuri marți, în contextul crizei apei declanșate de situația de la acumularea Paltinu, care afectează și municipiul, au anunțat autoritățile locale, relatează Agerpres.

„Până la ora actuală, am discutat cu comandatul Şcolii de Poliţei 'Vasile Lascăr', care ne-a informat, că, din cauza situaţiei create, elevii şcolii nu vor reveni la cursuri, nu vor reveni în unitate de marţi”, a transmis primarul Câmpinei, Irina Nistor, într-o declarație publicată duminică seară pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, măsura vizează aproximativ 1.300 de elevi.

Criza apei afectează peste 107.000 de locuitori din 13 localități prahovene și dintr-o localitate din județul Dâmbovița. Alimentarea a fost întreruptă după ce nivelul apei din acumularea Paltinu a scăzut semnificativ, în contextul pregătirilor pentru lucrări hidrotehnice la baraj, dar și din cauza turbidității ridicate provocate de fenomenele hidrologice recente.

Furnizarea apei potabile în aceste zone este oprită încă de vineri după-amiază.