Elevii se vor întoarce la Şcoala Nr. 16 "Neagoe Basarab". Clădirea a fost reconstruită din temelii

Școala Nr. 16 Neagoe Basarab din București își va redeschide porțile. Clădirea unității de învățământ a fost evacuată, în urmă cu mai mulți ani, din cauza că era încadrată în Clasa I de Risc Seismic. Acum lucrurile par să revină treptat la normal, iar unitatea va avea la dispoziție un nou corp construit de Primăria Sectorului 3.

Fosta clădire a Școlii Gimnaziale Nr. 16 Neagoe Basarab a fost administrată de Primăria Generală, dar ajunsese într-o stare avansată de degradare și un pericol pentru elevi și profesori. Așa că a fost evacuată până la găsirea unei soluții.

Soluţia a venit odată cu preluarea clădirii de Primăria Sectorului 3. În urma analizelor făcute de specialiști s-a concluzionat că cea mai bună variantă de lucru este demolarea clădirii vechi şi edificarea uneia noi, încăpătoare și modernă.

În acest moment, noua clădire este deja ridicată și lucrările sunt pe ultima sută de metri. Școala va avea 25 de săli de clasă și laboratoare, sală de sport cu toate dotările și bază sportivă în exterior cu o curte generoasă. Va beneficia de iluminat led inteligent, dar și de sisteme de ventilație cu aport de aer proaspăt.

