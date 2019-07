Eliminarea interpretărilor legate de ajutorul de stat - soluția pentru demararea unor investiții majore din fonduri europene în Portul Constanța

Clarificarea interpretărilor legate de ajutorul de stat ar putea deschide calea pentru accesarea unor finanțări europene puternice în Portul Constanța, susțin ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu și directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC), Daniela Șerban.

“Avem în ghid o linie de finanțare pentru operatorii privați în valoare de 100 de milioane de euro lansată recent de organismul intermediar de la Ministerul Transporturilor. 100 de milioane de euro pentru operatorii portuari privați. Sunt oportunități pe care ei le pot accesa pentru a dezvolta proiecte, sigur, după ce lămurim și elementele cu ajutorul de stat. Iar dumneavoastră aveți în implementare”, a declarat ministrul Roxana Mînzatu, cu ocazia unei vizite în Portul Constanța, alături de un grup de jurnaliști.

“Au fost cinci proiecte finanțate în cadrul perioadei 2007 - 2013. Au fost cinci proiecte mari și lucrări de perspectivă avem proiecte finanțate în cadrul POIM, proiecte care au deja liniile de finanțare semnate, este vorba de două proiecte: modernizarea infractructurii cu creșterea adâncimii bazinelor și a siguranței navigației și implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari și avem un proiect - modernizarea infrastructurii și protejarea mediului înconjurător Constanța. În cadrul acestui contract se va dezvolta infrastructură care va susține pentru servicii conexe navelor tehnice, sunt servicii de preluare a deșeurilor și tratare, se achiziționează o navă-tanc de 500 de tone și s-a modernizat sistemul de semnalizare din Portul Constanța. Acesta e finalizat. Acesta are o valoare de 12 milioane de euro, mai avem 42 de milioane și încă 5 milioane”, au precizat oficialii Portului.

Într-adevăr, unele proiecte desfășurate în această zonă intră sub lupa Comisiei Europene în privința ajutorului de stat. “Cad sau se fac tot felul de interpretări, se schimb pe parcurs. În momentul în care o finanțare europeană este susceptibilă de ajutor de stat, se schimbă procentele care pot fi acordate din bani publici beneficiarului, așa că se ajunge ca beneficiarul să facă investiția aproape singur. Și am discutat, sigur sunt interpretabile unele dintre liniile de finanțare care pot fi încadrate ca ajutor de stat. Zona portuară e una sensibilă în general, legislația se face la Bruxelles, portul Constanța are acest rol strategic și nu știu în ce măsură există și sensibilități, dar putem folosi banii europeni cuprinși în POIM, alocare există, când să intrăm în accesarea propriu-zise, când să dăm un ajutor nerambursabil consistent, ne trezim că e ajutor de stat. Și ne trezim pe parcursul procesului, după ce semnăm contractul, chiar începem implementarea, primim interpretări că e ajutor de stat și se schimbă datele financiare ale proiectului”, a subliniat Mînzatu.

“La noi un proiect de 15 milioane de euro e un proiect mic, vorbim de ceea ce trebuie făcut în infrastructura portuară unde de când s-a construit portul s-au făcut foarte-foarte puține investiții, depindem de finanțarea și din taxele pe care administrația le încasează, veniturile noastre la administrație sunt din chiria terenului și din taxele de la nave, ceea ce nu poate acoperi necesitățile de finanțare și de investiții ale acestor proiecte de anvergură. Pentru noi fondurile europene sunt importante. De aceea noi ne dorim să iasă cât mai repede acel ghid al solicitantului cu privații, ei sunt dispuși să investească, ei sunt fie alături de noi în proiectele majore ale portului, dar trebuie să avem legislația care să ne permită acest lucru. Dar noi suntem foarte optimiști, și noi, și operatorii privați și suntem convinși că vom găsi soluții”, a concluzionat directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC), Daniela Șerban