Epidemia de meningită din Marea Britanie readuce în discuție problema vaccinării. Cine poate beneficia de vaccin compensat în România

Epidemia de meningită care a provocat două decese în Marea Britanie a stârnit îngrijorare și în România, unde rata de vaccinare este scăzută. Medicii avertizează că boala poate evolua rapid, uneori în doar câteva ore, deși debutează cu simptome aparent banale, şi că vaccinarea rămâne principala metodă de prevenție.

La Institutul Matei Balş din Capitală sunt internați săptămânal pacienți cu meningită, care au nevoie de îngrijiri în secţia ATI.

Din raportările oficiale ale INSP, în 2026 au fost 12 cazuri înregistrate. Anul trecut au fost 39 de cazuri şi un deces.

În România, rata de vaccinare este în scădere inclusiv în cazul vaccinului penumocic cel care protejează contra pneumoniei, dar și contrra meningitei și a sepsisului.

Acest vaccin se face la 2, 4 și la 12 luni. Vaccinul împotriva meningitei nu este compensat decât pentru vârtnicii cu boli cronice și pentru copii.

S poate cumpăra din farmacie pe bază de prescripție medicală și costă în jur de 200 de lei. Se fac două doze.

Meningita este numită boala contra-timp, deoarece este o inflamație severă a membranelor creierului și măduvei spinării (meningelor) care poate pune viața în pericol extrem de rapid, uneori în 24 de ore. Provoacă simptome precum vărsături și dureri de cap, dar simptomele pot ajunge la paralizie și probleme de respirație.